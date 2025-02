Tony Effe nasconde la collana nella serata cover a Sanremo: la porta sul palco, ma non al collo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

La quarta serata del Festival di Sanremo è l'attesissimo momento delle cover e dei duetti. Tony Effe ha deciso di salire sul palco con un'altra delle cantanti in gara quest'anno, Noemi, per omaggiare Franco Califano cimentandosi insieme con l'indimenticabile Tutto il resto è noia. Nonostante le polemiche che hanno investito il rapper nelle ore precedenti la performance, in merito ai suoi gioielli, ha ugualmente deciso di sfoggiarli all'Ariston.

Perché tutti parlano dei gioielli di Tony Effe

Nella terza serata, Tony Effe è salito sul palco innervosito da quanto accaduto poco prima di esibirsi. Lo ha raccontato lui stesso, ultimata la performance, ai microfoni di Radio Rai e anche al DopoFestival. Gli è infatti stato impedito di indossare, come da programma, una collana di Tiffany&Co., il brand che lo sta accompagnando in questa avventura sanremese. Del noto marchio erano anche i gioielli che aveva addosso nella prima serata, del valore complessivo di 500 mila euro.

In conferenza stampa Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha spiegato che è stato applicato il regolamento del Festival, in cui è scritto chiaramente: "L'artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti".

Eppure gioielli riconoscibili si sono comunque visti all'Ariston, per esempio quelli di Elodie, della collezione di Elsa Peretti x Tiffany&Co. È stato proprio questo a scatenare le ire di Tony Effe. In conferenza stampa ha spiegato:

Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all'artista prima che magari ha la stessa collana no?

I gioielli di Tony Effe nella quarta serata

Collana sì o collana no? Tony Effe non ha rinunciato e l'ha nascosta: come fatto nella prima serata, invece di metterla al collo l'ha attaccata ai pantaloni.