Tony Effe manda un messaggio a Carlo Conti: "Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare" Tony Effe ha spiegato perché si è arrabbiato, quando gli hanno vietato di indossare la collana griffata sul palco dell'Ariston. E ha mandato un messaggio a Carlo Conti tramite i social.

A cura di Giusy Dente

Tony Effe sul green carpet con gioielli Tiffany&Co.

Tony Effe ha spiegato quanto accaduto durante la terza serata del Festival di Sanremo, quando un episodio ha rovinato la sua esibizione scatenando le ire del rapper. Gli è stato impedito di salire sul palco con la collana che aveva programmato di indossare e questo lo ha fatto arrabbiare non poco. In conferenza stampa, quindi, ha avuto modo di spiegare le sue ragioni. Poi ha inviato un messaggio direttamente a Carlo Conti, tramite i social.

La polemica sui gioielli di Tony Effe

Il rapper al suo debutto sanremese ha indossato gioielli da oltre 500 mila euro, firmati Tiffany&Co. Invece prima di salire sul palco per la seconda esibizione gli è stato impedito di indossare una collana dello stesso brand, lo stesso che accompagna altri artisti in gara, che difatti hanno sfoggiato le creazioni del marchio. Perché? Stamane in conferenza stampa è stata data una spiegazione direttamente da Marcello Ciannamea, direttore Inrattenimento Prime Time Rai. Citando il regolamento ha detto: "L'artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome, la sua notorietà a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi. Nessun riferimento a marchi o segni distintivi del Festival di Sanremo potrà esserci in contesti promozionali. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti".

Tony Effe in Balenciaga, gioielli Tiffany&Co.

Questa, insomma, la regola generale, che però dovrebbe essere valida per tutti. Non sembra sia stato così, visto che sia Elodie, per esempio, nella seconda serata ha indossato pezzi iconici della collezione di Elsa Peretti x Tiffany&Co., perfettamente riconoscibili. Diverso il caso di Damiano David o Miriam Leone, che hanno avuto il privilegio di indossare pezzi unici di Alta Gioielleria, di Bulgari, di cui è impossibile conoscere il prezzo.

La risposta di Tony Effe in conferenza stampa

Tony Effe in conferenza stampa ha spiegato cosa lo ha infastidito, nella decisione che gli è stata imposta:

Altri artisti prima di me sono saliti con gioielli come questa collana, quindi è stato quello che mi ha fatto arrabbiare. Un'ora prima in camerino mi dicono che va bene tutto, poi prima di salire sul palco mi levi la collana. Io sono già teso di mio. Perché a me la levano e all'artista prima che magari ha la stessa collana no? Non me la sono presa per la collana.

Poi il rapper ha condiviso sui social un messaggio diretto a Carlo Conti: "Se stasera mi levano i gioielli sali tu a cantare".