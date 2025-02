video suggerito

Perché a Sanremo hanno tolto la collana a Tony Effe e Damiano David no: cosa dice il regolamento Rai Cosa sta succedendo con i gioielli e gli abiti di Sanremo 2025 e perché hanno tolto la collana a Tony Effe e a Damiano David no? Ecco cosa dice il regolamento sulla questione.

A cura di Valeria Paglionico

Il Festival di Sanremo 2025 è entrato nel vivo e sono arrivate anche le immancabili polemiche. A essere finito al centro dell'attenzione dei media durante la terza serata è stato Tony Effe che, intervistato a Rai Rai 2 a fine esibizione, non ha potuto fare a meno di esprimere la sua rabbia per un divieto impostogli poco prima di salire sul palco: la produzione gli ha fatto togliere la collana a catena firmata Tiffany&Co. con cui avrebbe dovuto completare il look. Da lì sono stati diversi gli artisti che hanno raccontato un'esperienza simile, da Noemi che non ha potuto indossare il collier Serpenti di Bvlgari a Iva Zanicchi che ha dovuto rinunciare all'orologio del marito. Il motivo di queste imposizioni? A fare chiarezza sulla questione è stato Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai.

Cosa dice la normativa Rai sui capi che non possono essere indossati sul palco

Durante la conferenza stampa che precede la quarta serata del Festival di Sanremo 2025 una delle giornaliste in sala ha portato l'attenzione sui gioielli "vietati", chiedendo ai presenti per quale motivo a parità di "riconoscibilità" Tony Effe non ha potuto indossare la catena di Tiffany&Co., mentre Damiano David ha avuto l'opportunità di sfoggiare un collier d'oro e rubini di Bvlgari.

Tony Effe con la collana Tiffany&Co. fuori dal palco

Marcello Ciannamea, direttore Intrattenimento Prime Time Rai, ha letto la norma presente nel regolamento del Festival (e inviata con un'apposita comunicazione al management degli artisti). La regola recita: "L'artista non potrà associare la sua immagine, voce, nome a marchi, loghi, prodotti di servizi di terzi e fare nessun riferimento a marchi o segni distintivi. Non potrà indossare capi di vestiario con riferimenti pubblicitari anche indiretti". Marcello Ciannamea ha spiegato che il discrimine viene rappresentato dalla visibilità, dunque sul palco i brand possono esserci in quanto "presenza" ma non devono essere visibili o facilmente riconoscibili.

Damiano David con la collana Bvlgari