Noemi sulla collana di Tony Effe: “Anche a me hanno tolto il collier serpenti” A Sanremo 2025 è arrivata la prima polemica, quella del “collana gate”. Dopo che Tony Effe è apparso non poco arrabbiato per non aver potuto indossare la catena di Tiffany&Co. al collo, anche Noemi ha raccontato che subito un “divieto” simile prima di salire sul palco. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Valeria Paglionico

Come ad ogni Festival di Sanremo che si rispetti, anche in questo 2025 non mancano le polemiche. Sebbene sul palco tutto sia andato liscio, è stato nel backstage che si è verificato un piccolo inconveniente. Tutto è accaduto nella terza serata poco prima dell'esibizione di Tony Effe: a pochi minuti dalla performance sulle note di Damme ‘na mano, è stato obbligato a togliere la collana per salire sul palco. La cosa l'ha fatto arrabbiare non poco, tanto che al DopoFestival, intervistato da Alessandro Cattelan, ha dichiarato che il suo Sanremo è finito. La cosa che in pochi sanno è che anche Noemi si è ritrovata ad affrontare lo stesso "collana gate": ecco qual è il collier che le è stato vietato.

Cosa è accaduto a Noemi prima di salire sul palco dell'Ariston

Da qualche ora a questa parte non si fa altro che parlare del "collana gate", ovvero del collier a catena che Tony Effe non ha potuto indossare sul palco dell'Ariston durante la sua performance perché considerato un gioiello troppo "riconoscibile" (anche se non aveva loghi in evidenza).

Noemi era col rapper al DopoFestival e, nel momento in cui le è stato chiesto un commento sulla questione, ha spiegato che lo stesso è accaduto anche a lei nella prima serata. Le sue parole sono state: "Alla Rai c'è questo problema. Anche a me hanno fatto togliere i serpenti, meravigliosi. Il serpente ha un senso perché è il marchio di riconoscimento ma una catena, dai".

Il significato simbolico della collana "vietata" a Noemi

Di quale collana parlava Noemi? Naturalmente di uno dei collier della collezione Serpenti di Bvlgari, marchio che sta firmando tutti i suoi gioielli al Festival. Da sempre simbolo di seduzione e saggezza, ha ispirato le magnifiche creazioni della nota gioielleria di lusso, tanto da esserne diventato l'icona. Affascinante, audace, elegante e dal fascino leggendario: ad oggi non si può fare a meno di pensare a Bvlgari quando si vede un prezioso a forma di serpente. Bracciali, orecchini, anelli e collane, la linea Viper è espressione dell'arte artigianale e dell'eccellenza della Maison ed è per questo che a Noemi il collier è stato "vietato" a Sanremo.

