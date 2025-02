Tony Effe: “Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco, sono incazzato nero”. Cosa è successo

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Tony Effe è al suo debutto al Festival di Sanremo, un'esperienza del tutto nuova per lui. Porta in gara un brano che è un omaggio alla sua amatissima città, la Capitale, dal titolo: Damme na mano. Sembrava che stesse filando tutto liscio fino a questo momento, poi nella terza serata qualcosa è andato storto, rovinandogli l'umore. È qualcosa che ha a che fare col suo look sul palco. Il cantante lo ha raccontato ai microfoni di Rai Radio 2, intervistato subito dopo la performance.

Cosa è successo dietro le quinte

I gioielli sono parte integrante dei look di Tony Effe, nella sua esperienza sanremese. Nella prima serata ha completato l'outfit total white con gioielli da oltre 500 mila euro. Nella terza serata ha cambiato decisamente stile, puntando su un look total black di pelle firmato Balenciaga.

Tony Effe in Balenciaga

A differenza di quanto fatto per il debutto, quando aveva preferito coprire i tattoos su viso e collo, stavolta li ha invece lasciati bene in vista, enfatizzati dalla giacca lasciata aperta sul petto nudo.

Ha aggiunto i gioielli firmati Tiffany&Co., il brand che lo sta accompagnando nell'avventura sanremese: orecchini e bracciali in oro giallo, oro bianco e diamanti. A quanto pare era previsto che indossasse anche la collana in oro giallo con maglie grandi della collezione Collezione HardWear by Tiffany. Sul sito ufficiale del brand costa 71 mila euro.

Collana Tiffany&Co.

E invece gli è stato proibito, non si sa ancora bene da chi e perché, di portarla sul palco. Nell'intervista radiofonica a Rai Radio 2 ha dichiarato: "Mi hanno levato la collana prima di salire sul palco. Perché? Chiedilo a loro. Sono incazzato nero. Adesso so cazzi. Sono arrabbiatissimo". Ha ribadito il concetto anche poco dopo, intervistato da Alessandro Cattelan: "Per me Sanremo finisce oggi".