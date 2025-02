video suggerito

Chi veste Noemi nella terza serata di Sanremo 2025 L'eleganza è la cifra stilistica di Noemi in questa edizione della kermesse. Anche nella seconda serata, ha scelto un look da vera diva.

A cura di Giusy Dente

Noemi

Noemi torna sul palco dell'Ariston per l'ottava volta nella terza serata: la cantante quest'anno è in gara al Festival di Sanremo con Se t'innamori muori. Nel tempo, osservando le foto delle varie partecipazioni alla kermesse, è possibile osservare la sua maturazione stilistica. I look di oggi sono molto diversi da quelli degli esordi, ma è frutto di un percorso naturale di crescita, come artista e come donna. Di certo, anche stavolta si è distinta per eleganza.

Come è cambiato lo stile di Noemi

Nel 2010, anno della sua prima partecipazione alla kermesse, Noemi aveva puntato su quattro abiti midi, in colori scuri. Il 2021 è stato l'anno della svolta stilistica, in cui è apparso evidente l'inizio di una nuova era, con un'immagine rinnovata. In quel periodo effettivamente la cantante ha cominciato a cercare una nuova versione di sé più autentica, più libera. Ha intrapreso un percorso che l'ha portata a fare grossi cambiamenti sul fronte estetico, ma che erano il riflesso di un'esigenza interiore.

Noemi in Rochas, gioielli Bulgari

Quando ha capito che il suo corpo era diventato un involucro per difendersi dal mondo, che era un corpo da cui non si sentiva rappresentata, ha deciso di fare qualcosa per se stessa. Si è fatta aiutare da un nutrizionista e un personal trainer: alimentazione controllata e attività fisica. Ed è rinata.

Il bozzetto dell'abito di Noemi

Il look di Noemi nella terza serata del Festival di Sanremo

Oggi è la stylist Ramona Tabita a curare gli outfit sanremesi della cantante, valorizzata da look eleganti e chic, da vera diva. Per il debutto all'Ariston, la cantante ha incantato in black&white: una creazione firmata Giambattista Valli Couture impreziosita da gioielli Bulgari. Elegantissimo look total black per la terza serata, un abito strapless firmato Rochas con strascico posteriore, rouches sul corpetto e balza sulla gonna. Nuovamente gioielli Bulgari a dare luce al tutto.