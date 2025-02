Come era vestita Noemi al suo primo Sanremo: nel 2010 tra spalle nude e tubini

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Noemi, Sanremo 2010

Nella storia del Festival di Sanremo, Noemi vanta ben sette partecipazioni: quella del 2025 sarà per lei l'ottava volta all'Ariston, un palco che le ha regalato tante soddisfazioni. Il quarto posto nel 2010 con Per tutta la vita, poi il podio (terzo posto) nel 2012 con Sono solo parole e ancora il quinto posto due anni dopo con Bagnati dal sole, passando per il 2016, 2018, 2021 e 2022, fino ad arrivare i giorni nostri. La cantante è cambiata tanto, come artista ma anche come donna e con lei anche il modo di vestire, che nasconde sempre un livello di comunicazione più profondo, non è mai solo estetica, solo apparenza. Ve ricordate Noemi al suo debutto sanremese?

La trasformazione di Noemi

La cantante negli ultimi anni ha imparato davvero a prendersi cura di sé. Quando ha sentito che l'immagine riflessa nello specchio non le apparteneva più, ha intrapreso un percorso che l'ha portata a cambiare drasticamente. Lo ha fatto per stare bene, per liberarsi dei fardelli che si portava addosso e che la appesantivano: non una pesantezza fisica, ma anche emotiva. Il suo corpo era diventato un involucro per difendersi dal mondo, un mondo in cui poi ha deciso di entrare davvero, per rinascere e vivere davvero, con più intensità e autenticità.

Noemi, Sanremo 2010

Il percorso di dimagrimento l'ha portata a perdere molti chili: ci è riuscita con un'alimentazione controllata e facendo tanta attività fisica. Si è appassionata al fitness e ancora oggi porta avanti le sue sessioni in palestra con grande determinazione e passione. Nell'allenamento si è fatta aiutare da un personal trainer e continua a tenersi in forma. Il dimagrimento è stato una vera e propria metamorfosi, dentro e fuori.

Noemi, Sanremo 2010

I primi look di Noemi all'Ariston

Sanremo 2021 è stato il primo grande evento musicale che ha visto Noemi profondamente cambiata: ha sfoggiato una serie di abiti lunghi elegantissimi, di classe che hanno enfatizzato la nuova silhouette. Si è imposta come la diva della kermesse. Al debutto sanremese, invece, i suoi outfit erano molto diversi. Era il 2010 e lei aveva 28 anni, sicuramente meno consapevolezza di sé e comprensibilmente aveva anche un diverso gusto nel vestire, un aspetto che crescendo cambia molto, parallelamente all'evolvere della persona.

Noemi, Sanremo 2010

Nel 2010 aveva optato per quattro abiti midi, tutti in tonalità scure a differenza di oggi, che sfoggia spesso nuances sgargianti e tonalità nude. Aveva indossato due tubini, uno con base verde scuro e uno con stampa floreale (con calze a rete e un guanto) e due vestiti neri, uno strapless e uno con gonna a campana. Quello che è rimasto invariato nel tempo sul fronte look, è l'iconica chioma rossa. E ovviamente anche il suo grande talento di artista, dotata di una voce estremamente potente.