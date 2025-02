video suggerito

Sanremo 2025, le pagelle di stile e i voti ai look della terza serata Siamo arrivati alla terza serata di Sanremo 2025, quella in cui le regine del palco sono Katia Follesa, Elettra Lamborghini e Miriam Leone, ecco tutti i look della puntata, chi veste chi e i voti agli abiti di cantanti, ospiti e conduttori sul palco dell’Ariston. Leggi Fanpage.it senza pubblicità. Abbonati ora

A cura di Marco Casola

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Terza serata di Sanremo 2025, dopo Cristiano Malgioglio e Bianca Balti che hanno brillato sul palco della seconda puntata, arrivano Katia Follesa, Miriam Leone ed Elettra Lamborghini. La prima con abiti romantici dai colori pastello di Luisa Beccaria, la secondo con look couture di Armani, la terza con scintillanti vestiti di Zuhair Murad. Tra i concorrenti della serata i Coma_Cose, in Valentino, Tony Effe, Noemi, Olly, in Emporio Armani, e Irama, in Balmain. La terza serata è anche quella in cui viene decretato il vincitore della sezione Nuove Proposte, tra Alex Wyse e Settembre. Ecco tutti i look della puntata, i nomi degli stilisti che vestono i protagonisti sul palco e i voti ai look nelle nostre pagelle di stile.