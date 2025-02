Perché Settembre a Sanremo indossa sempre la cravatta

video suggerito

A cura di Giusy Dente

Settembre

Settembre, cantante di origini napoletane, si era fatto conoscere nel 2023 a X-Factor, arrivando in finale. Ora col brano Vertebre si è aggiudicato la vittoria al Festival di Sanremo 2025, tra le Nuove Proposte.

Lo stile di Settembre

Settembre per la sua avventura sanremese ha scelto dei look capaci di rappresentarlo, di raccontare qualcosa della sua storia. In particolare, qualcosa delle sue origini. Il cantante, infatti, si è affidato alla stylist Federica Reali, che ha voluto mantenere la sua freschezza e la sua aria giovane, ma al tempo stesso arricchendo gli outfit di significati simbolici importanti per lui.

Settembre in GCDS

Per questo hanno scelto look firmati GCDS: lo stilista Giuliano Calza è napoletano, proprio come Settembre, legatissimo alla sua Napoli. La stylist ha elaborato dei look in stile college, ma in una versione meno formale di quella classica. Per il debutto sul palco dell'Ariston, infatti, Settembre indossava una giacca di pelle bordeaux dalla silhouette molto ampia, una camicia bianca e un paio di pantaloni oversize color rosso ciliegia: a completare il tutto, una cravatta.

Settembre in GCDS

Il significato delle cravatte sul palco di Sanremo

La cravatta è il filo conduttore dei look di Settembre sul palco, per un motivo. L'ha indossata anche nella terza serata della kermesse. A Fanpage.it la stylist ha spiegato: "Ho usato le cravatte di Marinella per riportare la napolitanità di Andrea e GCDS ha origini napoletane. La cravatta c'è sempre". Insomma, è questo il dettaglio usato nei look in stile college per declinarli in chiave più adulta: e quale accessorio migliore della cravatta potrebbe farlo?