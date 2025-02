Settembre a Sanremo, l’omaggio a Napoli nascosto nel look

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è appena cominciata e già non si parla d'altro sia in tv che sui giornali. Se la prima serata è stata dedicata esclusivamente ai Big che hanno presentato i loro inediti, nel secondo appuntamento con la kermesse canora ad arrivare sul palco dell'Ariston sono state anche le Nuove Proposte che hanno vinto Sanremo Giovani lo scorso dicembre. Tra loro c'è Andrea Settembre, il cantante di origini napoletane che nel 2023 aveva spopolato a X-Factor, arrivando addirittura in finale. Oggi per lui è un gran giorno: con il brano Vertebre sfida Maria Tomba per aggiudicarsi un posto nella finalissima tra i Big. Chi ha firmato il look che ha sfoggiato per questo debutto e quali sono i significati simbolici che nasconde?

Chi ha firmato il look di Settembre a Sanremo 2025

Per Andrea Settembre si tratta della prima volta sul palcoscenico dell'Ariston e non sorprende che abbia voluto curare il suo look nei minimi dettagli. Seguito dalla stylist Federica Reali, ha voluto mixare glamour, napoletanità e significati simbolici con degli outfit firmati GCDS (il cui stilista Giuliano Calza è anche lui di Napoli). Ha puntato tutto sullo stile college ma in una versione meno formale di quella classica, ovvero con una giacca di pelle bordeaux dalla silhouette molto ampia, una camicia bianca e un paio di pantaloni molto oversize in rosso ciliegia. La scelta fashion è stata tutt'altro che casuale: si tratta di un'interpretazione del verso della canzone "Nessuno ci ha mai detto come si piange alla nostra età", un riferimento ai giovani come lui che sono stati catapultati con estrema velocità in un modo pieno di responsabilità, arrivando quasi a "dimenticare" i valori umani.

Settembre in GCDS

Il significato simbolico della cravatta di Andrea Settembre

A fare la differenza nel look sanremese di Settembre è stata la cravatta, naturalmente firmata Marinella, uno dei brand simbolo dell'artigianalità napoletana. Come spiegatoci dalla stylist, questo accessorio non è stato aggiunto a caso, anzi, è un riferimento alla sua nuova vita "da adulto" ed è volutamente in contrasto con le silhouette over e baggy degli abiti (al contrario, ispirati ai trend amatissimi dalla Gen Z). Sebbene il cantante non faccia rap, la sua estetica ricorda molto quel settore, il suo obiettivo? Dimostrare che si possono mixare street style ed eleganza senza tempo.

Settembre con la cravatta di Marinella