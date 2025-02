I voti ai look della seconda serata di Sanremo 2025: Elodie e Bianca Balti ammaliano con i vestiti da Diva

video suggerito

A cura di Marco Casola

Dopo una prima puntata, che non ci ha dato particolari soddisfazioni se parliamo di look, è iniziata la seconda serata di Sanremo 2025. Questa sera i padroni di casa, insieme a Carlo Conti, sono Bianca Balti, splendida nel suo longdress dal maxi strascico, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio, apparso sul palco con maxi fiocco rosso, mentre tra i super ospiti più attesi c'è Damiano David, elegantissimo nel suo nuovo look da sera che mostra la trasformazione di stile. Tra i cantanti in gara una strepitosa Elodie, con abito borgogna e boa di piume, e le nuove proposte, Settembre e Maria Tomba. Ecco tutti i look della seconda serata, chi veste chi sul palco dell'Ariston e le pagelle di stile con i nostri voti agli abiti.

Carlo Conti in Stefano Ricci – Voto 8

Sempre più elegante, il conduttore di Sanremo 2025 vince su Amadeus almeno la gara di stile. Basta paragoni? Ok! Intanto Conti è super promosso (per adesso sul look).

Alessandro Cattelan in Kiton – Voto 8

Alessandro Cattelan ci piace e tanto, in molti storceranno il naso per il balzer tartan ma bisogna ammettere che il conduttore ha stile e riesce a essere originale senza strafare. Sempre impeccabile, ricercato e mai banale. Bene fatto!

Alex Wyse in Federica Tosi – Voto 6 e 1/2

Il cantante, in gara tra le nuove proposte, porta un po' di colore sul palco di Sanremo sfoggiando un completo color block, ci piacciono il contrasto di tonalità forti e le linee oversize. Ha coraggio e personalità, non male.

Vale Lp e Lil Jolie – Voto 5

Look coordinati ma non identici, le due cantanti puntano su capi casual in denim, gonne dai tagli a vivo e anfibi, forse avremmo evitato i giacconi worker. Certo non ricorderemo i look ma bisogna dire che il risultato finale è coerente e gli outfit hanno un loro perché.

Maria Tomba in Santè Couture – Voto 5 e 1/2

"Non guardarmi le poppe". Se non l'avessimo capito, la cantante ribadisce il concetto, scrivendo sul mantello una frase presa dal testo della canzone in gara e rivisita i suoi classici pigiami proponendo una variante couture dell'amato capo in seta. Divertente.

Settembre in GCDS – Voto 7 e 1/2

Damiano David in Valentino – Voto 9

Alessandro Borghi in Valentino – Voto 8 e 1/2

Rocco Hunt in Neil Barrett – Voto 6 e 1/2

Bianca Balti in Valentino – Voto 9

Elodie in Gucci – Voto 9

Cristiano Malgioglio – Voto 2

Lucio Corsi – Voto 1 (oppure 10)

Nino Frassica – Voto 6

