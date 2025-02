La trasformazione di Damiano David a Sanremo: torna al Festival col completo classico e i guanti

video suggerito

Damiano David è tornato a Sanremo a 4 anni dalla vittoria con i Maneskin con Zitti e Buoni, questa volta da solista. Cosa ha indossato per questa inedita esperienza al Festival?

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua seconda serata e continua a essere "da record". Se durante la puntata di debutto si sono esibiti tutti i Big, oggi viene dato spazio alle Giovani proposte e metà dei cantanti in gara. Naturalmente non mancano gli ospiti speciali, dai co-conduttori Bianca Balti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio a Carolina Kostner, fino ad arrivare a Damiano David. A 4 anni dalla vittoria con i Maneskin con Zitti e Buoni, quest'ultimo è tornato a calcare il palcoscenico dell'Ariston da solista per una performance esclusiva e per presentare il suo nuovo singolo Born with a broken heart. Cosa ha indossato per questa nuova esperienza sanremese?

Il nuovo stile di Damiano David a Sanremo

Niente più tutine ricoperte di cristalli, corsetti nude e top trasparenti e scollati, per il ritorno a Sanremo 2025 nei panni di super ospite Damiano David ha rivelato uno stile inedito. Sarà perché voleva prendere le distanze dall'esperienza con i Maneskin o perché semplicemente è cresciuto, ma la cosa certa è che ha abbandonato i look genderless e audaci, preferendo l'eleganza senza tempo di un completo sartoriale total black. Ha optato per un modello iper contemporaneo firmato Valentino con pantaloni palazzo e giacca con spalline appuntite e abbottonatura doppiopetto, il tutto abbinato a una camicia bianca con l'abbottonatura a effetto papillon. Non è mancato il tocco di originalità che sembra essere un "ritorno al passato": un paio di guantini di pizzo traforato.

Damiano David in Valentino

Chi ha firmato i gioielli di Damiano al Festival di Sanremo

Nel look di Damiano David non sono mancati i gioielli scintillanti, tutti firmati Bvlgari, dagli orecchini di diamanti all'anello coordinato (che però ha indossato sotto i guantini). Niente tatuaggi in vista, make-up sugli occhi o accessori audaci, il cantante sembra esserci lasciato il passato alle spalle, apparendo radicalmente trasformato in questo nuovo stile chic e minimal. Anche in fatto di capelli ha detto addio al caschetto e all'effetto messy, ha preferito un taglio con dei ciuffi frontali più lunghi portati con la fila centrale.

Damiano con gioielli Damiani

Il secondo look di Damiano David a Sanremo 2025

Damiano David è tornato sul palco dell'Ariston per una seconda volta per esibirsi sulle note del suo nuovo singolo, Born with a broken heart. Quale migliore occasione di questa per cambiarsi d'abito? Niente più completi sartoriali, è tornato alle silhouette fluide e oversize con un nuovo look di Valentino. Ha abbinato un paio di pantaloni morbidi e over in bordeaux a una camicia bianca di seta, un modello scollato e con il fiocco al collo che ha lasciato bene in vista i tatuaggi sul petto. Per completare il tutto ha scelto una fascia smoking che ha indossato intorno al punto vita e una maxi collana in diamanti e rubini di Bvlgari.