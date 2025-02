video suggerito

Il coraggio di Bianca Balti che a Sanremo mostra la cicatrice con l'abito scollato sull'addome Bianca Balti ha portato il suo sorriso e la sua voglia di vivere a Sanremo 2025. Sul palco ha indossato una serie di abiti scintillanti e glamour ma è stato con l'ultimo che ha dato il meglio di lei in fatto di stile, lasciando in vista i segni lasciati sul corpo dalle cure contro il cancro.

A cura di Valeria Paglionico

Bianca Balti è stata la grande protagonista della seconda serata del Festival di Sanremo 2025: Carlo Conti l'ha voluta al suo fianco nei panni di co-conduttrice, facendole condividere il palco con Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. Per lei non si tratta della prima volta all'Ariston, aveva calcato quel palco già diversi anni fa, per la precisione in una delle edizioni presentate da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, ma ora ci ritorna ancora più emozionante in uno dei momenti più difficili della sua vita. La modella sta combattendo contro il cancro ma, nonostante ciò, non ha voluto parlare della malattia, anzi, ha voluto celebrare la vita col suo sorriso smagliante, il suo entusiasmo e i suoi look scintillanti che hanno rivelato i segni lasciati sul corpo dalle cure.

Bianca Balti mostra le cicatrici sul palco dell'Ariston a Sanremo 2025

Fin da quando è arrivata a Sanremo Bianca Balti ha preannunciato di non voler essere definita dalla sua malattia: è sempre stata e continua a essere una modella che, nonostante stia combattendo contro il cancro, intende far parlare di sé per la sua voglia di vivere, per la sua energia e per la sua bellezza. Non sorprende, dunque, che sul palco dell'Ariston abbia voluto letteralmente brillare con una serie di abiti di cristalli e paillettes, rendendo il tutto ancora più luminoso col sorriso smagliante che da sempre la contraddistingue. Con l'ultimo cambio d'abito ha dato un'ulteriore prova di coraggio, lasciando in vista i segni lasciati sul corpo dalle cure e dalle operazioni a cui si è sottoposta per combattere la malattia.

Bianca Balti mostra la cicatrice sull'addome

L'abito cut-out di Bianca Balti al Festival

Per le ultime uscite sul palco dell'Ariston Bianca Balti ha indossato un lungo abito vintage di Roberto Cavalli, un modello che ha chiuso "col botto" la sua nuova esperienza all'Ariston. Ricoperto di paillettes argentate con drappeggio intorno al punto vita, ha uno scollo all'americana incrociato sul seno e un maxi cut-out che parte dal seno e arriva all'ombelico, lasciando in vista la cicatrice lasciata dall'intervento per rimuovere il cancro. Per completare il tutto la modella ha scelto un boa di pelliccia total white, delle pumps gioiello di cristalli e degli orecchini di diamanti di Bvlgari. A renderla raggiante, però, non è stato l'effetto sparkling degli abiti, quanto piuttosto il sorriso smagliante che non ha mai perso nonostante i momenti difficili ed è proprio per questo che è destinata a diventare un punto di riferimento per tutti coloro che si ritrovano ad affrontare gli stessi problemi di salute.

Bianca Balti in Roberto Cavalli