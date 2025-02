video suggerito

Bianca Balti celebra la vita a Sanremo: illumina l'Ariston con cristalli e piume Bianca Balti è tra i conduttori della seconda serata del Festival di Sanremo 2025. Nonostante stia attraversando un momento difficile a causa del cancro, sul palco dell'Ariston ha voluto celebrare la vita: ecco cosa ha indossato per questa nuova esperienza alla kermesse canora.

A cura di Valeria Paglionico

La 75esima edizione del Festival di Sanremo è arrivata alla sua seconda serata e tutti gli occhi sono puntati sia sulle canzoni presentate dai Big in gara che sugli ospiti speciali. In questa puntata ad affiancare Carlo Conti nei panni di co-conduttori ci sono Nino Frassica, Cristiano Malgioglio e Bianca Balti, che già in mattinata erano apparsi tutti insieme alla conferenza stampa. La più attesa non poteva che essere la modella: per lei non si tratta della prima volta all'Ariston ma, complice il fatto che sta attraversando un momento difficile, questa volta per lei l'esperienza è ancora più emozionante. Come ha specificato fin dall'arrivo a Sanremo, non vuole essere etichettata come la persona "malata di cancro", anzi, intende celebrare la vita con il suo innato entusiasmo e con la sua incredibile solarità.

Il primo look di Bianca Balti a Sanremo 2025

Per la prima sfilata sulla temuta scalinata dell'Ariston Bianca Balti ha deciso di puntare su un look memorabile, definendosi molto contenta di aver fatto la sua uscita "trionfale" prima di Cristiano Malgioglio. Ha illuminato il palcoscenico col suo sorriso smagliate e con un lungo abito da diva in bianco ghiaccio di Valentino, un modello in seta plissettata con gonna con strascico tempestata di piume e profonda scollatura con dettaglio gioiello con le spalline che ha messo in risalto il seno. Non ha rinunciato agli orecchini di diamanti di Bvlgari e ai guanti da diva moderna in pizzo nero. Ha poi lasciato il capo scoperto, non avendo paura di rivelare di fronte i riflettori gli effetti delle cure contro il cancro: così facendo, è riuscita a celebrare la sua immensa voglia di vivere, dando forza e positività a tutti coloro che si trovano ad affrontare la stessa lotta.

Bianca Balti in Valentino

Bianca Balti con le paillettes blu a Sanremo

Per il secondo cambio look Bianca Balti ha scelto il blu notte ma, nonostante la nuance scura, è riuscita lo stesso a illuminare il palco. Ha sfilato sulla scalinata dell'Ariston con una lunga sirena tempestata di paillettes, un sinuoso modello fasciante il cui punto forte è sempre la scollatura a V profondissima e i profili di cristalli lungo le cuciture. Chi lo ha firmato? Armani Privé ed è un pezzo d'archivio. Anche qui non sono mancati i vertiginosi tacchi a spillo e i gioielli di Bvlgari, questa volta decorati con preziosi zaffiri blu.

Bianca Balti in Armani Privé