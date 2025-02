Cosa indossa Bianca Balti a Sanremo: il look della conferenza con completo oversize

video suggerito

A cura di Arianna Colzi

Bianca Balti

Bianca Balti è arrivata a Sanremo. La modella italiana sarà una delle co-conduttrici della seconda serata del Festival di Sanremo 2025 al fianco di Carlo Conti, Nino Frassica e Cristiano Malgioglio. In conferenza stampa, Balti ha ringraziato Conti per l'opportunità che le è stata data, menzionando anche il periodo di difficoltà che sta affrontando dopo la scoperta di un cancro alle ovaie. La modella, che in questi mesi ha raccontato come la sua vita sia cambiata anche sui social, si è presentata in conferenza stampa con un foulard e un completo oversize sui toni del grigio tortora.

Il primo look di Bianca Balti a Sanremo

Il completo oversize, composto da un blazer doppiopetto con scollo a V e un paio di pantaloni sartoriali dal taglio morbido, riprendeva la palette del foulard e del trench. Il blazer in twill di viscosa 3.100,00 euro. Il completo è firmato Brunello Cucinelli, mentre il trench in pelle è di Desa 1972. Le scarpe a punta, un paio di slingback, color burgundy, la nuance di stagione, sono invece firmate da Le Silla.

Bianca Balti in Ferragamo

Come vediamo sempre più spesso anche sui red carpet, la borsa per le grandi occasioni o i red carpet non è più mini o una clutch, o meglio non necessariamente. Anche altre star ci hanno mostrato che le maxi bag si portano sotto braccio, da Chiara Ferragni a Bianca Balti, che per arrivare alla conferenza stampa ha sfoggiato sotto braccio una borsa di Ferragamo color grigio tortora, en pendant con l'abito. A completare il look Balti ha sfoggiato un paio di orecchini Garatti – composti da due linee asimmetriche – e un anello prezioso sempre dello stesso brand.

Bianca Balti con borsa Ferragamo