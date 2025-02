video suggerito

Cosa è successo a Bianca Balti nell'ultimo anno e perché ha voluto condividere la malattia sui social Bianca Balti è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025. Nell'ultimo anno, la modella ha affrontato una delle sfide più complesse della sua vita: la diagnosi di un cancro ovarico al terzo stadio. Nonostante la gravità della situazione, ha scelto di condividere apertamente il suo percorso di cura sui social media.

A cura di Sara Leombruno

Bianca Balti è una delle co-conduttrici del Festival di Sanremo 2025 insieme a Carlo Conti. Negli ultimi dodici mesi, la modella ha affrontato una delle sfide più complesse della sua vita: la diagnosi di un cancro ovarico al terzo stadio. Nonostante la gravità della situazione, ha scelto di condividere apertamente il suo percorso di cura sui social media, offrendo una prova di coraggio non indifferente.

L'annuncio della diagnosi e il racconto sui social

L'8 settembre 2024, Bianca Balti ha ricevuto la diagnosi di cancro ovarico. Poco dopo, il 14 ottobre, ha iniziato il percorso di chemioterapia, conclusosi il 27 gennaio 2025. Fin dall'inizio, la modella ha deciso di condividere pubblicamente la sua esperienza, utilizzando il suo profilo Instagram come un diario personale. Ha pubblicato immagini e riflessioni che documentano le diverse fasi della malattia: dalla prima seduta di chemioterapia al momento in cui ha deciso di radersi i capelli, dalle giornate di stanchezza all'affetto ricevuto dai familiari. In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro, il 4 febbraio, Bianca ha scritto: "Con mia grande sorpresa, in questi ultimi mesi mi sono sentita viva come non mai. Non do più per scontata la mia vita e la mia gratitudine ha raggiunto il picco massimo. Tutto ha iniziato ad avere il sapore di una vera benedizione".

Bianca Balti prima e dopo la chemioterapia

Perché ha scelto di condividere sui social la sua malattia

La decisione di Bianca Balti di rendere pubblica la sua lotta contro il cancro è stata motivata dal desiderio di sensibilizzare l'opinione pubblica sull'importanza della prevenzione e di offrire sostegno a chi si trova ad affrontare situazioni simili. Condividendo apertamente le sue esperienze, la modella ha affermato di voler il tabù che spesso circonda le malattie oncologiche, dimostrando che parlare della propria condizione può essere un atto liberatorio e di grande utilità per gli altri.