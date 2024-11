La nuova borsa di Chiara Ferragni è (davvero) maxi e costa oltre 6mila euro

video suggerito

Chiara Ferragni è più attiva che mai sia dal punto di vista lavorativo che mondano, a prova del fatto che si è lasciata alle spalle il momento più difficile della sua vita, quella che l'ha vista alle prese con lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez. Se lo scorso weekend lo ha trascorso a Roma con i figli e i migliori amici, ora si sta godendo la "normale" vita milanese tra serate casalinghe (con tanto di dolce regalo di Leone e Vittoria) e uscite con vecchie e nuove conoscenze. Ieri è stata prima in ufficio, poi a pranzo con mamma Marina e infine a una cena con altri famosi influencer, prima tra tutte Giulia Salemi. Naturalmente non ha rinunciato al glamour e ha sfoggiato una borsa davvero maxi: ecco chi l'ha firmata e quanto costa.

Chiara Ferragni col cardigan low-cost

Per trascorrere l'intera giornata fuori casa Chiara Ferragni ha mixato in modo impeccabile comodità e glamour, dando prova che si può essere super chic anche senza abiti da sera e accessori principeschi. Ha sfoggiato un paio di jeans scuri e a vita alta e un cardigan grigio decorato all-over con dei rombi gialli e neri, un insolito modello low-cost firmato Zara che sul sito ufficiale del brand viene venduto a poco più di 43 euro.

Cardigan Zara

Per completare il tutto ha scelto una giacca di pelle in verde militare: non il classico chiodo dall'animo rock ma una variante ispirata al classico blazer monopetto. Non è mancato il tocco originale, ha infatti abbinato i pantaloni in denim a un paio di stivaletti a tronchetto in audace pelle pitonata.

I tronchetti pitonati di Chiara Ferragni

Chi ha firmato la maxi bag di Chiara Ferragni

A fare la differenza è stata ancora una volta la borsa di lusso, per la precisione un modello che Chiara sembra essere stato appena aggiunto alla collezione da capogiro che ha più volte mostrato sui social.

Chiara Ferragni con la Bottega Veneta maxi

Si tratta di una bag davvero maxi firmata Bottega Veneta, si chiama Lauren 1980 Maxi ed è realizzata in pelle imbottita bordeaux con l'iconico motivo intrecciato, ormai il simbolo della Maison. Va portata sottobraccio come fatto da Chiara e riesce a contenere ogni tipo di accessorio grazie alla sua grandezza XXL. Il suo prezzo? Sul sito ufficiale della griffe viene venduta a 6.500 euro ed è disponibile anche in pelle nera (sempre intrecciata).

Lauren 1980 Maxi di Bottega Veneta