Chiara Ferragni in micro shorts e borsa da oltre 65mila euro per l’uscita con Alice Campello Chiara Ferragni è uscita con Alice Campello e ne ha approfittato per sfoggiare un look autunnale che di sicuro farà tendenza. Il dettaglio che non è passato inosservato? La sua borsa di lusso è un vero e proprio “gioiellino”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata alla sua normale quotidianità dopo il weekend di Halloween trascorso tra feste in maschera e viaggi con i figli. Sembra essersi ormai lasciata alle spalle il momento più buio della sua vita, quello che l'ha vista affrontare lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, ora si gode il tempo libero con la famiglia e gli amici di sempre, ovvero le persone che l'hanno aiutata a ritrovare la serenità negli ultimi mesi. L'avevamo lasciata alle prese con una serata casalinga (con tanto di dolce regalo di Leone e Vittoria), ora la ritroviamo in versione super glamour per un'uscita glamour con Alice Campello: ecco cosa ha indossato per l'occasione.

Il look autunnale di Chiara Ferragni

Ieri Chiara Ferragni ha trascorso la serata con Alice Campello e non ha esitato a scattarsi una foto da postare sui social sullo sfondo dell'ingresso di un locale milanese. Se l'ex moglie di Alvaro Morata ha puntato tutto su un mini dress grigio abbinato a un cappotto maxi total black, l'imprenditrice ha preferito un mix di casual e glamour che di sicuro riuscirà a fare tendenza durante le prossime settimane autunnali. Ha abbinato un semplice maglioncino panna con le trecce sul davanti a un paio di micro shorts di lana a stampa pied-de-poule, un modello firmato Miu Miu da 920 euro che ha lasciato in vista le gambe (esaltate da un paio di collanti velati). Ha poi completato il tutto con una giacca di camoscio color tabacco dal taglio classico.

Chiara Ferragni con shorts Miu Miu e stivali The Attico

Chiara Ferragni con la borsa di lusso

Nel look da sera di Chiara Ferragni non sono mancati degli ulteriori dettagli griffati. Ha abbinato il completo casual e chic agli stivali col tacco "irregolare" di The Attico che aveva già sfoggiato qualche giorno fama la "vera chicca" è la borsa.

Birkin bag di Hermés

Da sempre appassionata di bag di lusso, tanto da aver riservato un'intera camera della sua nuova cabina armadio alla sua collezione da sogno, in quest'occasione ha scelto una Birkin bag di Hermés, per la precisione il modello a mano 25 Kure 2023 in pelle color panna. Qual è il suo prezzo? Sui e-commerce di moda viene venduta a 65.816 euro. Insomma, Chiara si è riconfermata ancora una volta un'indiscussa icona fashion contemporanea che riesce a mixare con estrema eleganza lusso e comodità.

Chiara Ferragni e Alice Campello