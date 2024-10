video suggerito

Il look da lunedì sera di Chiara Ferragni: schiena nuda e stivali con tacco storto da oltre mille euro Chiara Ferragni ha trascorso il lunedì sera fuori casa per festeggiare il compleanno di mamma Marina. Cosa ha indossato per rendere l’evento ancora più speciale e glamour? Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a postare regolarmente sui social dopo il momento difficile che ha vissuto dallo scorso dicembre a oggi. Coinvolta nello scandalo dei pandori Balocco, si è ritrovata anche ad affrontare la separazione dal marito Fedez e la cosa ha stravolto la sua quotidianità, tanto da tenerla a lungo lontana da Instagram. Oggi, però, sembra aver ritrovato la sua serenità e, tra giornate con i piccoli Leone e Vittoria, cene in famiglia e vacanze con gli amici, non esita a mostrare ai followers la sua rinascita. Nelle ultime ore ha anche rivelato il look scelto per un insolito lunedì sera all’insegna del glamour: ecco tutti i dettagli.

Il look autunnale di Chiara Ferragni

Se solitamente il lunedì viene considerato una giornata di riposo dopo le “follie” del weekend, per Chiara Ferragni le cose sembrano andare diversamente. Ieri sera ha partecipato ai festeggiamenti per il compleanno di mamma Marina e per l'occasione si è concessa un’uscita glamour, approfittandone per sfoggiare un elegantissimo e sensuale look in stile autunnale. Ha indossato un lungo abito marrone, il colore di stagione, per la precisione un modello fasciante con la gonna alla caviglia e lo scollo all’americana che ha lasciate nude sia la schiena che il side-boobs, mettendo così in evidenza i tatuaggi sui lati del costato.

Chiara Ferragni con stivali The Attico

Chiara Ferragni con gli stivali griffati

Per completare il tutto l’imprenditrice non ha rinunciato a un ulteriore tocco glamour. Ha lasciato nell'armadio le classiche pumps, preferendo un paio di maxi stivali col tacco “storto”. Si tratta del modello Cheope di The Attico: è a tubo e in pelle nera ma la sua particolarità sta nella zeppa a piramide che crea un effetto originale e d’impatto.

Stivali Cheope di The Attico

Qual è il loro prezzo? Sul sito ufficiale del marchio le scarpe vengono vendute a 1.190 euro e sono disponibili anche in altre versione, da quella in camoscio a quella pitonata. Capelli sciolti e ondulati, bracciali d’oro ai polsi e make-up curatissimo ma dall’effetto naturale: Chiara Ferragni è l’indiscussa icona di stile dell’autunno 2024.