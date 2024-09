video suggerito

Chiara Ferragni business woman in giacca e cravatta: il tailleur mannish va abbinato ai mocassini Chiara Ferragni ha passato la domenica a lavorare e si è servita dei social per documentare il look scelto per l’occasione. Niente abiti corti o tacchi alti, ha seguito il trend della moda mannish con tailleur, cravatta e mocassini. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Chiara Ferragni sta lentamente ritrovando la serenità dopo gli ultimi mesi difficili. Tra lo scandalo dei pandori Balocco e la separazione da Fedez, ha dovuto affrontare innumerevoli e traumatici cambiamenti e non sorprende che spesso abbia deciso prendere le distanze dai social. Ora è tornata a postare con una certa regolarità, anche se preferisce tenere sia la famiglia che i figli lontani da Stories e foto. Sebbene continui a disertare le Fashion Week a cui in passato presenziava sempre, si concentra principalmente sugli impegni lavorativi, rivelando nuovi progetti e traguardi sul suo account personale. È proprio quanto ha fatto la scorsa domenica, quando si è lasciata immortalare in versione business woman con un completo "rubato" dal guardaroba maschile.

Il look mannish di Chiara Ferragni

L'avevamo lasciata ai CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 con un principesco look vintage (curato da una nuova stylist), ora ritroviamo Chiara Ferragni in una versione completamente diversa. Al motto di "Business on a Sunday", ha rivelato di aver lavorato anche di domenica e non ha esitato a mostrare l'outfit scelto per gli impegni da imprenditrice. Ieri pomeriggio si è lasciata immortalare in alcuni scatti che sembrano essere stati realizzati con una macchina fotografica analogica: si trova a casa ma ha curato lo stesso il suo stile nei minimi dettagli. Ha seguito il trend della moda mannish con un tailleur giacca e pantaloni, un modello total black con blazer monopetto oversize e pantaloni dal taglio dritto che ha abbinato a una camicia ampia in azzurro chiaro.

Chiara Ferragni in camicia e cravatta

Chiara Ferragni dice no ai tacchi

Per completare il tutto Chiara Ferragni ha scelto una cravatta dark, accessorio "rubato" dal guardaroba maschile ma da diverse stagione diventato un must anche della moda donna. Sarà perché si trovava in casa o perché semplicemente intendeva rimanere fedele al trend "mannish", ma l'imprenditrice ha anche ben pensato bene di dire no ai tacchi.

Leggi anche Chiara Ferragni ha una nuova stylist dopo Fabio Maria Damato?

Chiara Ferragni con i mocassini

Per trasformarsi in una business woman a tutti gli effetti ha indossato un paio di mocassini di pelle, un modello raso terra con il tradizionale decoro tono su tono sul collo del piede. Capelli sciolti e ondulati, cavigliera in vista e make-up dai toni naturali: Chiara riesce a dettare legge in fatto di stile in tutte le versioni.