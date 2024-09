Chiara Ferragni ha una nuova stylist dopo Fabio Maria Damato?

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni sta lentamente riprendendo la sua normale quotidianità dopo il momento difficile vissuto negli ultimi mesi a causa del pandoro gate e della separazione da Fedez. Certo, proprio di recente è finita al centro dell'attenzione dei media a causa del dissing tra Tony Effe e l'ex marito, ma è intervenuta personalmente sui social per chiedere a entrambi di essere lasciata in pace. Ora, oltre ad aver ripreso a viaggiare per impegni professionali, è anche tornata alla Milano Fashion Week, evento che aveva preferito disertare fin dallo scorso inverno, periodo in cui erano arrivate le prime accuse di finta beneficenza. Domenica sera è stata tra gli ospiti dei CNMI Sustainable Fashion Awards 2024 organizzati da Camera Nazionale della Moda Italiana e ne ha approfittato per sfoggiare un sofisticato look vintage: chi ha curato il suo stile?

Chi ha curato lo stile di Chiara Ferragni per l'evento alla MFW

La vita professionale di Chiara Ferragni è cambiata in modo drastico nell'ultimo anno e non solo perché ha rivoluzionato la sua strategia comunicativa, si è vista anche costretta a dire addio ad alcuni degli storici collaboratori dell'azienda che porta il suo nome, primo tra tutti Fabio Maria Damato, assistente personale e stylist che l'aveva accompagnata a scegliere gli abiti per Sanremo. Ora pare che quest'ultimo sia stato rimpiazzato. Nei post dedicati al look sfoggiato per il ritorno alla Milano Fashion Week l'imprenditrice ha taggato Alba Melendo, la stylist che segue sia Elodie che una serie di star internazionali, da Karol G a Pamela Anderson. Certo, non si sa ancora se si tratta solo di una singola collaborazione, ma è evidente che Chiara vuole lasciarsi definitivamente alle spalle il pandoro gate (e tutte le persone che sono state coinvolte nello scandalo).

Chiara Ferragni in Dsquared2 vintage

Chi è Alba Melendo

Alba Melendo è una stylist spagnola che ha cominciato a lavorare nella moda fin da giovanissima. Nata nel 1989 a Madrid, si è laureata in giornalismo presso l’Universidad CEU San Pablo e ha poi continuato gli studi in Italia, conseguendo un Master in Fashion Promotion presso l’istituto Marangoni di Milano. Ha collaborato con Vogue, ODDA, Dust, Dazed ma è diventata famosa nel nostro paese dopo aver dato il via alla collaborazione con Elodie, della quale ha curato lo stile del tour invernale nei palazzetti. Non ama stare al centro delle attenzioni dei media, sui social documenta solo i suoi lavori, quasi tutti ispirati agli iconici anni '90 (ama rispolverare infatti i look d'archivio delle grandi Maison).