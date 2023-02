Fabio Maria Damato, lo stylist di Chiara Ferragni svela i segreti degli abiti di Sanremo 2023 Il Festival di Sanremo si è concluso ma gli abiti di Chiara Ferragni continuano a stupire e a far parlare di loro: lo stylist e manager Fabio Maria Damato svela nuovi segreti e dettagli.

A cura di Beatrice Manca

foto via Instagram @fabiomariadamato

Il Festival di Sanremo è ormai finito da qualche giorno ma i protagonisti non smettono di far parlare di sé. Chiara Ferragni in particolare si gode il successo del suo debutto alla conduzione (e il suo nuovo taglio di capelli): i suoi straordinari abiti manifesto, firmati da Dior e Schiaparelli, sono stati scelti insieme allo suo braccio destro, Fabio Maria Damato, che oggi svela tutti i segreti dietro agli abiti.

Fabio Maria Damato è lo stylist di Chiara Ferragni

Fabio Maria Damato è il general manager di TBS Crew e, dalle sfilate di Parigi, ha iniziato a curare i look di Chiara Ferragni. Anche per l'avventura sanremese Damato ha partecipato all'ideazione e allo styling degli abiti e, in un video pubblicato sui canali social di The Blonde Salad, ha spiegato le ispirazioni dietro gli abiti: ogni creazione è unica e contiene precisi riferimenti artistici. "Volevamo portare abiti che non fossero solo scenografici, ma che portassero un messaggio", ha spiegato lo stylist.

Chiara Ferragni in Dior

Perché sono stati scelti Dior e Schiaparelli per Sanremo

Tutti i look hanno un filo conduttore: l'empowerment al femminile. Se Dior è stato scelto per il lungo rapporto tra la stilista Maria Grazia Chiuri e Chiara Ferragni, Schiaparelli è stato scelto in onore alla stilista italiana Elsa Schiaparelli, personaggio rivoluzionario e fuori dagli schemi. "Tutti gli abiti hanno un significato femminista", ricorda Damato nel video. L'ispirazione per i look della prima serata arriva dal libro Ave Mary, consigliato a Ferragni proprio dalla stessa stilista. Un lavoro di concetto ma anche di grande abilità artigianale: per l'abito nudo, spiega, ci sono voluti sette fitting.

Chiara Ferragni in custom Dior

In un secondo video Damato commenta i look della finale in Schiaparelli. Il primo look l'abito scultura, combina la forza dell'armatura dorata e la delicatezza della sottoveste blu, il colore della maternità: il riferimento iconografico è la statua di Giovanna D'Arco a cavallo.

Chiara Ferragni in custom Schiaparelli Haute Couture

Il corpo è il tema che accomuna la collana utero e l'abito in seta blu body painting: "Chiara vuole ricordare che il corpo delle donne non va toccato", sottolinea lo styling. L'ultimo look in pantaloni presenta un dettaglio inedito: gli addominali sono stati ricamati sul bustier vintage usando perle, simbolo per eccellenza della femminilità, per accentuare il contrasto tra maschile e femminile.