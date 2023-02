Chiara Ferragni, ode al caschetto dopo Sanremo: “Mi sento me stessa con i capelli corti” Chiara Ferragni ha cambiato drasticamente look per il suo prima Festival di Sanremo e, ora che è tornata a Milano, è tornata a parlare del nuovo caschetto.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è stata la grande protagonista del Festival di Sanremo 2023. Il palco dell'Ariston ha rappresentato il suo debutto in tv, dandole la possibilità di farsi conoscere anche dal pubblico che non utilizza regolarmente i social. Ha letteralmente spopolato con i suoi look manifesto, a firmarli sono state due Maison di fama internazionale, Dior e Schiaparelli, che hanno creato appositamente per lei degli abiti dai profondi significati simbolici, dall'abito-gabbia contro le convenzioni al tailleur mannish strutturato dedicato a una femminilità "maschile". Ad arricchire gli outfit su misura è stata un'acconciatura tutta nuova di cui è tornata a parlare nelle ultime ore su Instagram.

Il nuovo taglio di Chiara Ferragni

Fin dalla prima apparizione sul palco dell'Ariston Chiara Ferragni è riuscita a lasciare tutti senza parole col suo look. Al di là degli abiti, ha sorpreso i fan con un taglio di capelli drastico e ineditoun taglio di capelli drastico e inedito: per la prima volta dopo anni ha accorciato la chioma, puntando tutto su un caschetto dritto che le arriva poco sopra le spalle. Visto che in molti all'inizio credevano che si trattasse di una parrucca, sui social ha mostrato le immagini della sua hairstylist con le forbici tra le mani mentre lei assisteva un tantino intimorita al taglio. A Sanremo ha spaziato tra diverse pieghe, ha portato il bob prima ondulato e sbarazzino, poi extra liscio durante la finale, dando prova del fatto l'acconciatura risulta essere particolarmente versatile.

Chiara Ferragni col caschetto

Chiara Ferragni mostra il caschetto sui social

Oggi che ha ripreso la normale routine milanese fatta di impegni professionali e dolci serate trascorse con i figli, Chiara è tornata a parlare del nuovo taglio, immortalandosi in diversi selfie col caschetto in primo piano. Al motto di "Mi sento me stessa con i capelli corti", ha lasciato intendere di essere super soddisfatta del risultato, anche se si tratta della sua prima volta con un'acconciatura tanto corta. Amici, parenti e fan sostengono la piccola rivoluzione di stile, non esitando a lasciarle commenti positivi e complimenti sui social. Continuerà a portare i capelli corti a lungo o li farà di nuovo crescere?