Chiara Ferragni in pantaloni a Sanremo: “Non rinunciate alla femminilità, non è una debolezza” Il quarto abito indossato da Chiara Ferragni alla finale di Sanremo ha un corsetto con gli addominali disegnati: un dettaglio che ribalta gli stereotipi su moda e potere.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni è la regina della finale di Sanremo 2023 e ha portato all'Ariston messaggi importanti per le donne anche attraverso i suoi abiti. Dopo l'abito scultura con il seno, il vestito blu e oro con il nudo dipinto e l'outfit con la collana utero, a tarda notta arriva il momento del terzo cambio d'abito. Il quarto look della co-conduttrice celebra la "femminilità maschile" e sfata il mito che una donna, per essere presa sul serio, debba comportarsi da uomo.

Chiara Ferragni e il corsetto con gli addominali a Sanremo

Dopo tre vestiti lunghi, Chiara Ferragni sfoggia il primo look in pantaloni della serata. Ancora una volta si tratta di un outfit Schiaparelli disegnato dal direttore creativo Daniel Roseberry, composto da pantaloni svasati in velluto nero e un top con spalle strutturate. Il dettaglio simbolico è il corsetto con un ricamo di perline che simula gli addominali, un'allusione alla forza. L'abito è una "caricatura degli stereotipi sessisti" e ancora una volta Ferragni affida l'esegesi a un post Instagram.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

L'abito di Chiara Ferragni manda un messaggio agli uomini

"In molti credono che una donna per essere presa sul serio in certi ambiti debba assumere comportamenti maschili o debba vestirsi da uomo – spiega la co conduttrice via Instagram – Un messaggio agli uomini ancora convinti nella narrazione del “mostrare i muscoli” per essere definite donne degne di rispetto. Non rinunciate alla vostra femminilità perché da qualcuno è considerata un punto di debolezza perché è proprio lì che si trova la forza delle donne".