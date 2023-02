Chiara Ferragni con la collana utero a Sanremo: “L’accesso all’aborto è un diritto umano” Chiara Ferragni ha indossato un gioiello simbolico alla finale di Sanremo per mandare un importante messaggio sul tema dell’aborto e della salute riproduttiva.

A cura di Beatrice Manca

Chiara Ferragni al Festival di Sanremo parla anche attraverso abiti e gioielli, scelti con cura per mandare messaggi potenti: il terzo look della serata finale è un semplice abito in velluto nero completato da una collana manifesto dorata. Il gioiello infatti rappresenta un utero, come lei stessa ha spiegato: "I diritti riproduttivi sono diritti umani. Perché l’accesso all’aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare".

Il terzo look di Chiara Ferragni alla finale di Sanremo

Dopo l'abito scultura con il seno d'oro e il secondo vestito ispirato al body painting, Chiara Ferragni si è di nuovo cambiata d'abito: il terzo look, firmato Schiaparelli, è un abito in velluto nero a maniche lunghe semplice e raffinato.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Chiara Ferragni ha scelto gli outfit lavorando gomito a gomito con lo stilista di Schiaparelli Daniel Roseberry e con Fabio Maria Damato, il suo braccio destro che l'aiuta nella scelta dei look. La semplicità dell'abito è studiata: il vestito infatti fa da ‘cornice' alla collana, la vera protagonista del terzo look.

Chiara Ferragni in Schiaparelli

Il significato della collana utero di Chiara Ferragni

Il vistoso gioiello è stato disegnato dallo stilista Daniel Roseberry, direttore creativo di Schiaparelli, rappresentando un nudo femminile e un intreccio dorato con due occhi. Diverse sezioni del corpo, che, insieme, compongono la forma dell'utero. Il ciondolo ha un messaggio potente: sul corpo delle donne devono decidere solo le donne.

Chiara Ferragni con la collana di Schiaparelli, via Instagram

Chiara Ferragni ha spiegato la riflessione dietro al gioiello in un lungo post Instagram: "È il simbolo dell’attivismo per i diritti riproduttivi che portiamo a Sanremo. Perché l’accesso all’aborto sicuro e alla procreazione assistita è una questione di diritti umani a cui non dobbiamo rinunciare. Perché ogni essere umano, uomo o donna che sia, deve essere messo in grado di prendere liberamente le decisioni sul proprio corpo".