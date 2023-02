Chiara Ferragni torna a casa dopo Sanremo: si rilassa con Leone mentre fa la maschera viso Chiara Ferragni è tornata a casa dopo il successo del suo primo Festival di Sanremo. Come ha passato la serata? Si è rilassata col figlio Leone mentre si prendeva cura della sua bellezza.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha appena portato a termine uno dei più grandi traguardi della sua vita: la prima esperienza al Festival di Sanremo, dove ha ricoperto i panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus. Sul palco dell'Ariston ha incantato il pubblico con la sua bellezza e con degli abiti manifesto che le sono stati cuciti addosso. Nella prima serata ha lasciato spazio all'eleganza di Dior, spaziando tra vestiti a effetto nudo e gonne "gabbia", mentre per la finale ha preferito il surrealismo di Schiaparelli con corpetti scultura e completi mannish con gli addominali scolpiti disegnati sul bustier. Ora, però, per l'imprenditrice è arrivato il momento di tornare alla sua normale routine e naturalmente non ha potuto fare a meno di documentarla sui social.

Chiara Ferragni riabbraccia Leone dopo Sanremo

La 73esima edizione del Festival di Sanremo è terminata e le star che hanno calcato il palco dell'Ariston stanno tornando a casa. Chiara Ferragni è stata tra le prime ad aver documentato il rientro a Milano sui social, anche se rispetto al solito ha decisamente ridotto il numero delle Stories, forse perché ancora alle prese con la stanchezza e con le mille emozioni provate durante questa esperienza speciale. Non ha rilasciato ancora alcun commento sul bacio tra il marito Fedez e Rosa Chemical sul palco della finale, ha preferito immortalarsi in compagnia del figlio Leone, che insieme alla secondogenita Vittoria nell'ultima settimana le è mancato moltissimo.

Chiara Ferragni dopo Sanremo con Leone

Chiara Ferragni e Leone in versione cozy

Cosa ha fatto Chiara Ferragni non appena è rientrata a casa dopo Sanremo? Ha riabbracciato i figli e si è data al total relax. A dimostrarlo è stata la prima foto post-Festival realizzata tra le mura domestiche che ha condiviso sui social nelle ultime ore, dove si è mostrata stesa nel letto accanto al piccolo Leone. I due si abbracciano e guardano in camera con dolcezza, sfoggiando dei comodi pigiami. Il piccolo ne indossa uno decorato con le lumachine, mentre l'imprenditrice ha preferito il modello rosa con "gli occhi" della sua Chiara Ferragni Collection. Come se non bastasse, si è presa cura della sua bellezza con una maschera viso, mostrandosi senza trucco e con uno strato di crema bianca su guance, fronte e mento. Insomma, a quanto pare per la Ferragni è arrivato il momento di dedicarsi al meritato riposo. Per quanto rimarrà lontana dai riflettori?