Chiara Ferragni nuda a Sanremo, l’abito disegna il corpo: “Chi è senza peccato scagli la prima pietra”

"Penso che il corpo di noi donne non deve mai generare odio o vergogna" così Chiara Ferragni ha spiegato il motivo per cui sul palco dell'Ariston è apparsa con un abito "nudo", una creazione di Maria Grazia Chiuri per Dior. Da tempo ormai la Ferragni sui suoi social porta avanti una vera e propria campagna per liberare il corpo femminile, sia dalle restrizioni dei social sia dalle costrizioni sociali. Più e più volte l'imprenditrice digitale è apparsa con abiti nudi che mostrano il corpo per gridare al mondo il desiderio e la voglia di scegliere, scegliere di mostrare o non mostrare il proprio corpo.

Dopo aver citato un opera del duo artistico Claire Fontaine, sul palco della prima serata la Ferragni porta il suo messaggio grazie anche all'aiuto di Maria Grazia Chiuri e allo styling di Fabio Maria D'amato e spiega il suo intento in un post su Instagram che recita:"Questa illusione di nudità vuole ricordare a tutte il diritto e l’uguaglianza di genere che hanno nel mostrare, disporre di se stesse senza doversi sentire giudicate o colpevoli. Questa illusione di nudità vuole ricordare che chiunque decida di mostrarsi, o sentirsi sexy non autorizza nessuno a giustificare le violenze degli uomini o ad attenuarne le colpe. Questo è il corpo di una donna che vorrebbe dare voce a tutte le donne del mondo a cui vengono imposti divieti e abusi, a tutte coloro a cui viene detto che il loro corpo genera vergogna, che è solo un oggetto del desiderio o che istiga al peccato. Questo è il corpo di tutte. Chi è senza peccato scagli la prima pietra!"