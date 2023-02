Chiara Ferragni porta Vittoria a Sanremo con l’abito gabbia ispirato all’opera di Jana Sterbak Chiara Ferragni si è cambiata per la quarta volta durante la prima serata del Festival di Sanremo. A fine puntato ha brillato con un abito gabbia e sui social ne ha spiegato il significato con delle adorabili foto realizzate in compagnia di Vittoria.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è la regina indiscussa della prima serata del Festival di Sanremo 2023: ha debuttato nei panni di co-conduttrice al fianco di Amadeus, dando prova di essere perfetta anche per il mondo della televisione. Naturalmente non poteva che curare i suoi look nei minimi dettagli. Per la puntata inaugurale si è affidata a Maria Grazia Chiuri di Dior, che ha realizzato per lei cinque diversi look personalizzati all'insegna del glamour. L'imprenditrice ha dato il via alla sua esperienza sanremese in minigonna e giacca rossa (sfoggiate alla conferenza stampa), ha fatto la sua prima apparizione sul palco dell'Ariston con l'abito manifesto, mentre per il monologo ha puntato tutto su un vestito col seno e le forme femminili disegnate. Per sostenere l'associazione che combatte la violenza sulle donne (a cui ha donato totalmente il suo cachet) si è fatta ricamare i commenti degli haters sul tubino. Le sorprese non sono finite qui: ecco il quarto look sfoggiato da Chiara.

Il quarto look di Chiara Ferragni a Sanremo

Alla fine della prima serata Chiara Ferragni si è cambiata per la quarta volta, brillando con un look tempestato di cristalli. Questa volta ha puntato sul color nude abbinando una tutina nude aderente e scintillante a una gonna-gabbia a vita alta realizzata in un tessuto trasparente che ha lasciato la silhouette in vista.

Chiara Ferragni in Dior

Stivaletti col tacco alto coordinati e incorporati, capelli sciolti e ondulati e gioielli preziosi: l'imprenditrice ha chiuso la puntata di debutto con un tocco sparkling. Anche questa volta non ha rinunciato ai significati simbolici e, dopo essersi scattata un selfie con Amadeus e Morandi, si è servita dei social per spiegare il motivo della sua scelta di stile.

Chiara Ferragni rimane in tutina

Il significato del look La Gabbia

L'ultimo look di Chiara Ferragni è stato chiamato "La gabbia" e sui social è stato presentato con delle adorabili foto di coppia realizzate con la piccola Vittoria. "Liberare le nuove generazioni dagli stereotipi di genere nei quali spesso le donne si sentono ingabbiate. Questa è l’idea che Maria Grazia Chiuri ha voluto rappresentare con questo abito alta moda di Dior composto da una tuta di jersey ricamata di strass intrappolata in una gonna di tulle che prende ispirazione dall’opera di Jana Sterbak. Questo abito rappresenta la speranza di rompere le convenzioni imposte dal patriarcato". Il motivo per cui ha posato al fianco della figlia? Vuole riporre le sue speranze nelle bambine d'oggi, che finalmente possano gridare Vittoria!