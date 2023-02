Chiara Ferragni in minigonna alla conferenza stampa di Sanremo: inizia il Festival in rosso fuoco A poche ore dalla prima puntata del Festival di Sanremo, Chiara Ferragni è apparsa in conferenza stampa con un ciondolo portafortuna.

A cura di Beatrice Manca

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Festival di Sanremo ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

L'attesa è finita: con il green carpet inaugurale la 73esima edizione del Festival di Sanremo è ufficialmente iniziata. Tra poche ore si alzerà il sipario sul palco dell'Ariston ma prima manca un ultimo passaggio: la tradizionale conferenza stampa, in cui i conduttori rispondono alle domande dei giornalisti e anticipano qualcosa in più sulla serata. Accanto ad Amadeus si è seduta la co-conduttrice Chiara Ferragni, emozionatissima, con un nuovo look rosso fiammante. L'imprenditrice digitale ha parlato di come si è preparata al Festival e di come sta vivendo questi giorni. "Non sono una conduttrice, ma ce la metterò tutta" ha detto al pubblico, dando qualche piccola anticipazione sui look: "Negli abiti che indosserò c'è un comune denominatore".

Il look di Chiara Ferragni alla conferenza stampa

In attesa di scoprire come si vestirà sul palco, Chiara Ferragni ci ha dato un assaggio di stile in conferenza stampa con una giacca rosso fuoco. L'imprenditrice digitale, seduta accanto a Gianni Morandi e Amadeus, si è presentata con una giacca strutturata di Dior, indossata senza camicia, in uno squillante punto di rosso, abbinata a una mini nera in pelle a portafogli. Per completare il look ha indossato calze a rete fitta e scarpe basse nere, con fibbia quadrata e laccetto alla caviglia.

Gianni Morandi e Chiara Ferragni con una giacca Dior

Il ciondolo portafortuna di Chiara Ferragni a Sanremo

Per make up e capelli ancora una volta si è affidata a Manuele Mameli, che ha creato un make up luminoso sui toni nude, con i capelli raccolti in una coda alta. Al collo brilla un ciondolo d'oro a forma di ferro di cavallo, forse un portafortuna scelto dalla co-conduttrice per questa sfida, abbinato agli orecchini a cerchio dorati.

Leggi anche Leo Gassmann è single o fidanzato? La storia con Enula di Amici e la voglia di privacy

Chiara Ferragni con gioielli dorati

Chiara Ferragni: "Abbiamo iniziato a pensare gli outfit da giugno"

La presenza di Chiara Ferragni ha suscitato grandissime attese: è molto raro infatti che l'imprenditrice digitale appaia in televisione. Nella sua carriera ha sfoggiato con nonchalance look da sogno, senza paura di sperimentare e di osare, è la curiosità per la sua discesa dalle scale è alle stelle. Sappiamo che sul palco dell'Ariston indosserà creazioni di Dior e Schiaparelli – molto probabilmente in quest'ordine – e che i look sono stati preparati, collaborando con gli stilisti, con un lavoro di mesi. "Abbiamo iniziato a pensare gli outfit a giugno – ha detto in conferenza stampa – ma un pezzo di un abito ci è arrivato stamattina". Le scale, dice, non le fanno paura: "Se cadrò? Amen". La sua partecipazione è legata alla lotta contro la violenza di genere: il suo cachet verrà interamente devoluto a D.i.re, Donne in rete contro la violenza, per aiutare le vittime di qualunque tipo di abuso. Questa sera sul palco darà voce a un monologo scritto di suo pugno per mandare un messaggio a tutte le donne: insieme si è più forti.