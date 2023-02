Chiara Ferragni: “Vedo Sanremo da quando c’è Amadeus, forse prima lo seguivano solo i miei genitori” Chiara Ferragni sarà la la co-conduttrice della prima serata del Festival di Sanremo 2023. In conferenza stampa, ha spiegato l’emozione per questa esperienza: “Non sono una conduttrice o un’attrice, cercherò di portare me stessa sul palco. Ho iniziato a seguirlo grazie ad Ama, forse prima lo vedevano solo i miei genitori”.

A cura di Elisabetta Murina

Il conto alla rovescia è finito: questa sera, 7 febbraio, inizia il Festival di Sanremo. Co-conduttrice della prima serata (e anche della finale) sarà Chiara Ferragni. L'imprenditrice digitale si prepara al suo debutto in questo inedito ruolo e, durante la conferenza stampa di questa mattina, ha voluto ringraziare Amadeus e Gianni Morandi per averla voluta all'Ariston. Poi ha risposto alle domande dei giornalisti, ribadendo di voler portare se stessa sul palco.

L'emozione di Chiara Ferragni a Sanremo

Davanti a una sala stampa gremita, Chiara Ferragni ha preso la parola visibilmente emozionata per il suo esordio televisivo: "Sono molto emozionata, onorata di essere qui. Non sono una conduttrice o un'attrice, cercherò di portare me stessa sul palco. Ho delle persone qui con me, Amadeus e Gianni, che mi hanno fatto sentire molto accolta. Io ce la metterò tutta".

La co-conduttrice ha poi spiegato che porterà solamente se stessa sul palco, cercando di essere il più spontanea possibile, con un monologo scritto di suo pugno. Rispondendo a una domanda di Fanapge.it, ha spiegato come vede l'esperienza televisiva e il fatto di essere lì: "Non mi sarei mai immaginata qua a Sanremo, che è veramente il programma più visto in Italia. Devo dire che l'ho iniziato a seguire grazie ad Ama, grazie al lavoro che lui ha fatto per renderlo intergenerazionale, forse prima lo guardavano i miei genitori. Non credo però la televisione sia il mio linguaggio".