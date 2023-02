Cosa farà Chiara Ferragni a Sanremo, parla Amadeus: “Sarà sola ma non posso dire altro” In un intervento a Rtl 102.5 Amadeus anticipa, senza troppo sbottonarsi, cosa farà Chiara Ferragni al Festival di Sanremo.

Il Festival di Sanremo 2023 comincia domani, ma in realtà è già iniziato. È praticamente entrato nel vivo, tra commenti, anticipazioni e, soprattutto, la prima conferenza stampa che ha svelato la lista dei cantanti in gara divisi tra le prime due serate. Amadeus a Rtl 102.5 ha anticipato il ruolo di Chiara Ferragni: "Sarà sola sul palco, ma non posso dire altro". Ecco le sue anticipazioni sull'intervento della stella dei social e sui punti più importanti della competizione di quest'anno.

Le parole di Amadeus

Amadeus ha detto di non vedere l'ora di iniziare e ha sottolineato che anche quest'anno c'è stato un lavoro che è durato un anno intero, un lavoro che poi si sublima nelle cinque giornate della competizione: “Finalmente si comincia. Un lavoro che va avanti da mesi e si assembla in 5 giorni e dà il via al Festival. Fiorello quando parla Coletta vuole che gli spieghi cosa dice: è una persona dotta che usa parole che magari lì per lì non si comprendono”. Sulle co-conduttrici:

Tutte le co-conduttrici hanno un momento tutto loro. Sono partito dall’inizio a dare un ruolo alle co-conduttrici, un momento in cui dire ciò che desideravano dire, riguardo al mondo femminile o una loro esperienza. Lo farà anche Chiara Ferragni, non anticipo nulla ma ci sarà un momento in cui sarà sola sul palco e dirà qualcosa di molto interessante.

Di cosa parlerà Chiara Ferragni a Sanremo

Secondo i rumors raccolti da Adnkronos, Chiara Ferragni “dovrebbe portare al festival gioie e dolori della sua esperienza da influencer” e dovrebbe infine toccare “il rapporto con haters e leoni da tastiera e l’empowerment femminile”. Come è noto, il cachet di Chiara Ferragni è interamente devoluto alle associazioni che lottano per il sostegno delle donne colpite da violenza. L'associazione scelta da Chiara Ferragni è la D.I.RE., la rete nazionale contro la violenza sulle donne.