Chiara Francini a Sanremo 2023: “Quando ho letto l’invito di Amadeus, pensavo mi stessero perculando” Chiara Francini sarà tra le coconduttrici del Festival di Sanremo. In un’intervista rilasciata a 105 Friends, l’attrice ha raccontato come ha reagito quando ha ricevuto l’invito da Amadeus.

A cura di Daniela Seclì

Chiara Francini è pronta a calcare il palco del Festival di Sanremo 2023. In queste ore, ne ha parlato in un'intervista rilasciata ai microfoni del programma radiofonico 105 Friends. Ha raccontato che i paparazzi si sono già appostati sotto casa sua, in attesa di uno scoop succoso:

Ho tre paparazzi sotto casa, non mi è mai successo. A un certo punto mi sono girata e ho chiesto: "Ma cosa ci fate qui, come fate a sapere dove abito?". Io sono proprio Alice nel paese delle meraviglie. Avendo una vita privata non ti dico noiosa, ma non ho mai avuto questa tipologia di attenzione, l’interesse c’è sempre stato per quello che ho fatto, il teatro, i libri, i film. Sono rimasta veramente vergine di parola.

Come ha reagito quando ha ricevuto l'invito da Amadeus

Chiara Francini ha spiegato che quando è stata contattata da Amadeus per partecipare al Festival di Sanremo 2023 nelle vesti di coconduttrice, era convinta che si trattasse di uno scherzo da parte del suo agente:

Mi è arrivato un messaggio da un numero che non conoscevo, perché io non avevo il numero di Amadeus, mi è arrivato questo messaggio e io ho pensato subito a un buontempone, ho chiamato il mio agente e gli ho chiesto: "Ma mi stai a perculare, sei tu?", dopodiché ho ricevuto un vocale e lì secchezza delle fauci perché ho capito che era Ama.

Il look che sfoggerà all'Ariston e l'entusiasmo di sua madre

Chiara Francini ha fatto sapere che resterà fedele a se stessa anche nella scelta del look sanremese: “Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere un look che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco”. Infine, ha spiegato che sua madre è entusiasta della sua esperienza sanremese, la vive come una consacrazione per la figlia e dunque, la sua carriera può anche interrompersi qui: