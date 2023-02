Chiara Ferragni, i look più belli e gli abiti iconici (aspettando il Festival di Sanremo) Dal nude look agli abiti vintage, dal top con il seno dorato agli strascichi sul tappeto rosso: ripercorriamo la carriera di Chiara Ferragni attraverso i suoi look più famosi dagli esordi a oggi.

A cura di Beatrice Manca

A destra e sinistra: Chiara Ferragni in Giambattista Valli, al centro in Schiaparelli

Ci siamo: il Festival di Sanremo 2023 sta per iniziare e sono moltissime le persone di tutte le età che si daranno appuntamento davanti al televisore per ascoltare i brani degli artisti in gara, commentare i look e giocare al Fantasanremo. Grande curiosità per la presenza di Chiara Ferragni in veste di co-conduttrice: l'imprenditrice digitale e influencer raramente appare in tv e affiancherà Amadeus durante la prima e l'ultima serata.

L'imprenditrice digitale ha già svelato qualche dettaglio sui look e quali sono le Maison che la vestiranno: in attesa di vederla sul palco dell'Ariston ripercorriamo la sua carriera attraverso gli abiti più famosi che ha indossato.

L'abito rosso di Chiara Ferragni agli Oscar 2019

Chiara Ferragni non è solo una star italiana: è seguitissima all'estero e ha calcato i più famosi red carpet internazionali. Nel 2019 arrivò al party degli Oscar organizzato da Vanity Fair con un abito rosso firmato Giambattista Valli Couture: un vestito da far girare la testa, con un maxi fiocco e un lungo strascico, abbinato a sandali del suo brand omonimo. A rimanere famoso è uno scatto immediatamente successivo, in cui cenava insieme a Fedez al fast food…in abito da sera!

Chiara Ferragni al party degli Oscar 2019 in Giambattista Valli Haute Couture

Il nude look a New York del 2016

Chiara Ferragni non ha mai avuto paura di provocare né di mostrare il corpo. I nude look, oggi onnipresenti su social e red carpet, sono il suo pane quotidiano. Nel 2016 però non era così: sollevò un polverone per un abito trasparente firmato Roberto Cavalli sfoggiato senza nulla sotto alla New York Fashion Week. Da allora non si è più fermata.

Chiara Ferragni in Roberto Cavalli alla New York fashion Week 2016

Chiara Ferragni a Cannes 2019 con il caschetto

Anche se è una rossa naturale, i lunghi capelli biondi sono il suo marchio di fabbrica. Ferragni li ha ‘traditi' una sola volta, quando sfilò al Festival di Cannes con un reggiseno gioiello di Philosophy di Lorenzo Serafini e un bel caschetto mosso. Nessun taglio drastico: si trattava di una parrucca, come svelò lei stessa subito dopo.

Chiara Ferragni in Philosophy by Lorenzo Serafini a Cannes 2019

Il top anatomico dorato di Chiara Ferragni

Sappiamo che sul palco dell'Ariston Chiara Ferragni indosserà Dior e Schiaparelli, Maison fondata dall' italiana Elsa Schiaparelli a Parigi. L'imprenditrice digitale è una vera e propria appassionata del lavoro dell'attuale stilista, Daniel Roseberry: iconico è il top scultoreo con il seno dorato sfoggiato per ricevere il premio "Woman of The Year".

Chiara Ferragni in Schiaparelli a Berlino, nel 2021

L'abito con i fiori d'alluminio di Chiara Ferragni

Torniamo a Cannes, ma un paio d'anni dopo: nel 2021 Chiara Ferragni sfilò sul red carpet con un abito plissettato verde fluo che ondeggiava a ogni passo, con un lungo strascico, firmato Giambattista Valli Haute Couture. La particolarità? I fiori in alluminio riciclato sulla scollatura, ispirati dalla partnership con Nespresso.

Chiara Ferragni in Giambattista Valli a Cannes 2021

Chiara Ferragni con l'abito vintage al Met Gala 2022

Poteva mancare nel carnet di Chiara Ferragni un'apparizione al Met Gala? Certo che no: l'imprenditrice italiana ha sfilato all'evento mondano più famoso di New York due volte, di cui la seconda con il marito Fedez, sfoggiando un abito vintage in pelle nera disegnato da Gianni Versace.

Chiara Ferragni e Fedez al Met Gala in Versace

Il tailleur con diadema di Chiara Ferragni

Sempre in prima fila alle sfilate, Chiara Ferragni ha lasciato tutti a bocca aperta durante la Milano Fashion Week Autunni/Inverno 2022-23 per lo show di Gucci. In quell'occasione ha indossato un tailleur rosa pesca satinato con la giacca indossata a pelle, senza nulla sotto. Dalla scollatura impreziosita da un maxi fiore faceva capolino una stellina applicata per nascondere il seno. Per completare il look sensuale Ferragni ha indossato un diadema sulla testa: the new royalty!

Chiara Ferragni in Gucci

Quando Chiara Ferragni si vestì da Christina Aguilera

Chiudiamo la carrellata dei look iconici di Chiara Ferragni con una nota di ironia: lo scorso Halloween la regina delle influencer di moda si è mascherata da Christina Aguilera, copiando l'iconico look di Dirrty con i pantaloni da rodeo e le treccine. Ed è subito nostalgia Duemila!