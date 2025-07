Quanto costa il nuovo specchio a forma di iPod acquistato da Chiara Ferragni

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è tornata a Milano dopo aver trascorso l'intero weekend a Forte dei Marmi con amici, familiari e figli e ha ripreso la normale routine quotidiana fatta di impegni lavorativi, aperitivi e serate casalinghe. L'avevamo lasciata tra infradito col tacco e micro bikini, ora la ritroviamo in versione "cittadina" mentre si occupa degli arredi domestici. Sui social ha infatti mostrato il suo nuovo acquisto: un maxi specchio a forma di iPod (che però non piace particolarmente a tutti i suoi bff). Chi lo ha firmato e quanto costa questo originale pezzo di design ispirato all'iconico accessorio dei primi anni 2000?

Lo specchio a forma di iPod Nano

Il nuovo acquisto di Chiara Ferragni? Un maxi specchio a forma di iPod che ha piazzato all'interno della cabina armadio, per la precisione nella zona in cui ha in esposizione le innumerevoli borse di Hermès. Ha i contorni blu e delle scritte sulla parte riflettente e riproduce alla perfezione uno dei leggendari dispositivi per ascoltare musica che hanno spopolato nei primi anni 2000. L'imprenditrice ha spiegato di averlo comprato compulsivamente qualche mese fa e, sebbene a lei piaccia moltissimo, al momento non avrebbe incontrato il gusto dei suoi amici. È proprio per capire il "sentimento comune" sulla questione che ha chiesto ai fan cosa ne pensano: ha lanciato un sondaggio social, dando ai followers la possibilità di scegliere tra "bellissimo" e "terribile".

Chi ha firmato lo specchio a forma di iPod

Chi ha firmato lo specchio a forma di iPod acquistato da Chiara Ferragni? Drought, un collettivo di designer americani che, facendo leva sull'effetto nostalgia, hanno dato vita ad iMirror.

L'esclusivo oggetto di design si ispira all’estetica tech dei primi dispositivi per ascoltare musica digitale, per la precisione l'iPod Nano della Apple che ormai è fuori produzione: è alto metro e mezzo di specchio, dunque permette di ammirarsi a figura intera, sulla parte bassa ha l'iconico telecomando circolare, mentre lo schermo superiore è decorato con la scritta Now Living e Find Yourself. Disponibile in sei diverse colorazioni, blu, verde, argento, rosso, rosa e viola, viene venduto a 375 dollari (circa 318 euro). In quanti non possono fare a meno di provare un pizzico di nostalgia di fronte questo accessorio?

