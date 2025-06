Da Chiara Ferragni ad Alessia Marcuzzi, spopolano i bikini doppi: il trend per i costumi dell’estate 2025

video suggerito

Chiara Ferragni

Il solstizio d'estate ha dato ufficialmente il via alla stagione calda e al periodo delle vacanze, in cui i social sono affollati da stories e post in cui star e celebrities mostrano gli scatti dei loro week end al mare e soprattutto condividono con i fan i look estivi con summer outfit e bikini di tendenza. Osservando lo stile delle celeb è possibile individuare quali saranno i costumi must have dell'estate 2025 e, a giudicare dalle prime foto pubblicate online, sembra che i modelli più trendy saranno quelli "doppi", con profili a contrasto, decori grafici o in colorblock.

A lanciare il trend per l'estate 2025 sono Chiara Ferragni e Alessia Marcuzzi che, a distanza di pochi giorni su Instagram, hanno condiviso alcuni scatti in bikini mentre indossano lo stesso costume. Si tratta di un modello semplice in bianco e nero che però nasconde un effetto molto particolare. Il bikini in questione infatti sembra doppio ed è impreziosito da un effetto trompe-l'œil il quale dà l'impressione che sul corpo ci siano due costumi differenti indossati uno sopra l'altro.

In realtà il costume è unico, semplicemente il top ha un maxi profilo in nero che dà l'illusione "doppia", mentre gli slip hanno effettivamente doppi laccetti laterale e, dal tanga color panna a vita bassa, sembra spuntare un secondo tanga in nero a contrasto più alto e sgambato. Anche nel caso dello slip si tratta di un pezzo unico, cucito e realizzato per dare l'impressione che sul corpo ci siano due slip differenti.

Il "doppio" bikini" si inserisce in un trend più ampio che quest'anno ha avuto un particolare seguito, quello del trompe-l'œil, ovvero di quegli abiti e quegli accessori che sembrano quello che non sono. Spesso quest'effetto viene realizzato con stampe e disegni sul tessuto, pensiamo agli maglioncini con i colletti disegnati di Prada o ai leggings e ai body effetto lingerie di Balenciaga, sul cui tessuto sono stampati reggiseni e reggicalze. L'evoluzione estiva del trend, che coinvolge costumi interi e bikini, prevede l'utilizzo di profili a contrasto netto, magari bianchi e accostati a fondi dal color più intenso come turchese o rosso, che creano sul corpo effetti visivi particolari. Dello stesso macro trend fanno parte anche i costumi in colorblock o con decori e dettagli grafici geometrici e spigolosi che ridisegnano le curve.