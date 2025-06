Chiara Ferragni rilancia gli infradito per il mare (i suoi costano quasi 1800 euro)

video suggerito

Dopo aver trascorso il weekend a Napoli, assaggiando le specialità campane e partecipando a un matrimonio di amici con indosso un abito lime dai decori gioiello, Chiara Ferragni è tornata a lavoro volando a Marbella per un progetto annunciato ai fan sui social. L'influencer non ha ancora rivelato di cosa si tratta, da tempo però ha scelto di puntare sul mercato spagnolo partecipando a diversi eventi e sponsorizzando aziende in Spagna. Dopo il dovere arriva il piacere e Ferragni indossa bikini, infradito e borsa in paglia per trascorrere alcune ore di relax al mare.

Il look "da spiaggia" di Chiara Ferragni è composto con un micro bikini dal top a triangolo in tessuto celeste. Ferragni al costume non abbina morbidi abiti in Sangallo o un classico pareo ma un paio di jeans strappati a vita bassa e cappellino da baseball con visiera. Tra gli accessori must per il mare c'è poi la borsa cesto in paglia, le collanine con micro perline colorate e soprattutto un paio di comodi infradito.

Il look estivo di Chiara Ferragni

Gli infradito di Chiara Ferragni non sono però le tipiche flip flop in gomma che si indossano al mare, l'influencer indossa una variante luxury del classico modello da spiaggia, che negli ultimi anni era un po' scomparso per lasciare il posto a ciabatte a doppia fascia, sandali in stile Birkenstock e poolslide in gomma. Con l'ultimo outfit Chiara Ferragni decreta dunque il ritorno delle infradito raso terra.

Le infradito Chanel di Chiara Ferragni

Come si diceva le flip flop di Ferragni sono un modello griffato, si tratta di un paio di infradito in pelle nera scamosciata di Chanel, con micro logo applicato in punta e fascette coperte con cristalli Swarovski. Le ciabattine da mare fanno parte di una delle passate collezioni di Chanel e non sono disponibili sul sito della Maison francese. Sono però in vendita su siti di second hand come Vestiaire, dove il prezzo oscilla da un minimo di 1080 euro fino a un massimo di circa 1800 euro.

Infradito Chanel