video suggerito

Chiara Ferragni con il micro bikini dà il via all’estate e decreta il costume must have dell’anno Chiara Ferragni dà il via all’estate pubblicando le prime foto in costume e decretando il ritorno del micro bikini a triangolo. Ecco quale sarà quest’anno il modello must have per la spiaggia. Accedi a contenuti speciali: newsletter, podcast e live

10 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Tendenze moda Primavera/Estate 2025 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Dopo aver partecipato (con indosso un abito da sera nude) all'evento di Camera Moda Fashion Trust a Milano, in cui sono stati premiati i migliori designer e stilisti emergenti, Chiara Ferragni si è concessa qualche giorno di vacanza, trascorrendo in spiaggia il week end e dando il via all'estate con il suo micro bikini a quadretti.

L'avevamo lasciata con una folta capigliatura in stile retrò sulla copertina di Cosmopolitan, la ritroviamo al mare in versione naturale, senza trucco con lentiggini sul volto in bella mostra e con capelli ondulati dalla salsedine. Indosso l'imprenditrice digitale sfoggia uno dei primi bikini di quest'estate, decretando il ritorno dei modelli micro per il mare. Dopo alcuni anni in cui tra i costumi di tendenza c'erano quelli a fascia o con top dalle palline larghe, che ricordavano i modelli sportivi e olimpionici, tornano quest'estate i bikini micro con top a triangolo e slip dai laccetti laterali, decorati con fantasie come il vichy a quadretti, modelli dal vago sapore anni 2000.

Ferragni lancia dunque il modello di bikini must have dell'estate 2025, il micro bikini dalle linee semplici, con top a trinagolo da allacciare dietro il collo e slip con laccetti laterali sottili. Il modello scelto da Chiara Ferragni in particolare è decorato da una fantasia a micro quadretti in bianco e blu, che ricorda le stampe vichy, e sul seno ha un piccolo fiore ancora blu che quasi si confonde con la fantasia tono su tono.

Chiar Ferragni

Dopo il mare, Ferragni sceglie un completino coordinato in stile boho chic, con camicia e short in cotone bianco dai profili decorati con ruche in pizzo San Gallo. Completa il look estivo una borsa a bauletto in pelle color burgundy e gioielli con turchesi.