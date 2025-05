video suggerito

Chiara Ferragni sostiene gli stilisti emergenti: alla cena di gala con corsetto e maxi spacco In qualità di membro del Comitato Consultivo di Camera Moda Fashion Trust, ieri sera Chiara Ferragni ha partecipato a una cena di gala dedicata agli stilisti emergenti. Cosa ha indossato per l'evento speciale?

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni ha ripreso a lavorare regolarmente nella moda dopo il momento difficile vissuto lo scorso anno. Lasciatasi alle spalle sia lo scandalo dei pandori Balocco che la separazione da Fedez, è tornata alla sua più grande passione, quella per il fashion system e, tra comparsate alle sfilate e shooting da copertina, ha dato prova di non aver perso "lo smalto" nonostante il periodo a debita distanza dai riflettori. Nelle ultime ore, in qualità di membro di Camera Moda Fashion Trust, è stata invitata a un evento di gala per supportare gli stilisti emergenti Made in Italy: cosa ha indossato per l'esclusiva cena di beneficenza?

Cosa ha indossato Chiara Ferragni all'evento di Camera della Moda

Ieri sera Villa Necchi Campiglio, a Milano, ha ospitato una cena di raccolta fondi organizzata da Camera Moda Fashion Trust per sostenere i brand emergenti Made in Italy. Tra gli ospiti non poteva mancare Chiara Ferragni, che a partire dallo scorso anno è stata eletta membro del Comitato Consultivo di Camera Moda Fashion Trust.

Chiara Ferragni

Per una serata di gala tanto attesa non poteva che puntare su uno dei giovani stilisti in gara, così da fare qualcosa di materiale per trasformare i loro sogni in realtà. Ha indossato un lungo abito color fango, trasformandosi in una eterea dea capace di mixare glamour e sensualità. Si tratta di un modello in delicata seta con gonna asimmetrica con maxi spacco laterale e bustier drappeggiato con nastri che si allacciano dietro al collo e stringhe in stile corsetto sulla schiena.

Il look di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni tra tacchi e smeraldi

A rendere ancora più sofisticato il look da gala di Chiara Ferragni sono stati gli accessori: ha abbinato l'abito a un paio di sandali metallici col vertiginoso tacco a spillo e a una parure di gioielli di cristalli e pietre verde smeraldo, dagli orecchini pendenti e maxi al grosso anello. Ha poi tenuto i capelli legati in uno chignon tiratissimo, mettendo in risalto i lineamenti del viso esaltati da un make-up dai toni naturali. Tatuaggi sulle braccia in vista, pose da diva e sorriso stampato sulle labbra: Chiara è tornata e sembra non avere rivali quando si parla di stile fashion. In quante prenderanno ispirazione dal suo look da dea per le serate di gala di inizio estate?

I gioielli di Chiara Ferragni