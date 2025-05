La trasformazione di Chiara Ferragni in copertina: extension tra i capelli per una chioma da dea

video suggerito

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è letteralmente rinata dopo aver superato il periodo difficile dello scorso anno: lasciatasi alle spalle sia lo scandalo dei pandori che la separazione da Fedez, è riuscita a ritrovare la serenità e ora si gode questa nuova fare della vita fatta di successi professionali, amore incondizionato per i figli e serate spensierate in compagnia degli amici di sempre. Il dettaglio che non è passato inosservato negli ultimi mesi? Ha ripreso a lavorare nella moda, presenziando alle sfilate e posando per degli esclusivi shooting fashion. Nelle ultime ore, ad esempio, ha conquistato la copertina di Cosmopolitan, apparendo in una versione inedita con un hair look diverso dal solito.

Chi ha firmato il look di Chiara Ferragni in copertina

"Sono così felice di condividere la mia nuova copertina per il numero stampato di Cosmopolitan Turkey! Fuori dalla prossima settimana, non vedo l'ora di mostrarvi altre foto", sono state queste le parole che Chiara Ferragni ha usato sui social per condividere con i followers la sua nuova cover. Seguita dallo stylist Salvatore Pezzella e dal collaboratore Luigi Gaballo, ha indossato un mini dress firmato Gigii's, un modello fasciante e interamente drappeggiato in lycra verde lime. Ha la gonna corta a vita alta, un cut-out rivelatore all'altezza degli addominali e un bustier con scollo all'americana, la sua particolarità? È decorato all-over con dei grossi bottoni gioiello, sono in oro e cristalli a forma di conchiglia e sono disposti a effetto doppiopetto.

Come è nata la pettinatura di Chiara Ferragni

A fare la differenza nel look di Chiara sono stati i capelli: si è affidata all'hairstylist Davide Cichello che, oltre a tagliarle le punte rovinate, le ha anche rinnovato l'acconciatura con delle extension.

Chiara Ferragni con le extension

Sui social ha documentato passo dopo passo la sua "opera" al motto di "Big hair", mostrandosi prima alle prese con l'applicazione delle ciocche, poi con le forbici tra le mani per la spuntatina e infine mentre applicava i bigodini per creare una piega ondulata ma super morbida. Il risultato? Assolutamente perfetto: Chiara con i capelli extra long sembra essere una dea in carne e ossa. L'imprenditrice farà crescere la chioma per ottenere un effetto simile in modo naturale?