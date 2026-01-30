Chiara Ferragni si rifà il look e torna al suo colore naturale: “Lo amo”

Nuovo hair look per Chiara Ferragni, che ha mostrato subito i capelli sui social a fan e follower: è tornata al suo colore naturale.

Chiara Ferragni sta vivendo una fase di vita che sembra essere contrassegnata dalla rinascita, dal cambiamento. L'imprenditrice vuole lasciarsi alle spalle il brutto periodo che ha vissuto. Gli ultimi due anni non sono stati affatto facili, dal punto di vista sentimentale e professionale: il divorzio, lo scandalo legato al Pandoro Gate. Ma mentre la separazione dal marito Fedez è un fronte su cui non c'è possibilità di ritorno, dal punto di vista lavorativo l'influencer ha tutta l'intenzione di ripartire e recuperare il terreno perso. Ora che c'è stato il proscioglimento ha subito annunciato la nuova collaborazione: è la nuova testimonial Guess. A sancire la volontà di riprendersi il suo posto nel settore Fashion è anche volata a Parigi, per le sfilate della Fashion Week.

Ma che cambiamento sarebbe senza un nuovo hair look? I capelli sono un elemento su cui si è soliti puntare per contrassegnare una nuova fase di vita. Lo ha voluto fare anche Chiara Ferragni, all'insegna della naturalezza. Ha pensato di dare un tocco nuovo all'immagine sul fronte del colore. Quindi è tornata a una chioma naturale, rivelando tutta la bellezza del suo biondo.

"Sì sono tornata alla mia chioma naturale e la amo" ha scritto su Instagram, mostrando il risultato a fan e follower, che ormai tiene quotidianamente aggiornati sui suoi viaggi, i progetti di lavoro, gli outfit del giorno. Viceversa, sta lasciando più in ombra la sfera privata e la vita familiare, soprattutto per quanto riguarda i figli, che ormai si vedono pochissimo a differenza del passato.

Chiara Ferragni nel tempo ha sempre dichiarato la sua predilezione per il biondo, che difatti ha abbandonato pochissime volte. Agli esordi, quando ha iniziato la carriera di fashion blogger e influencer, i suoi capelli erano più scuri, quasi tendenti al rosso. Poi li ha schiariti e pur alternando periodi coi capelli lunghi e altri all'insegna del caschetto, non ha mai "tradito" l'effetto blonde, un colore molto luminoso e con delle schiariture ben calibrate, per dare più profondità e pienezza. Ora ha fatto questo salto nel passato, riprendendo la nuance leggermente più scura. Chissà quale sarà il prossimo cambiamento.