Chiara Ferragni diva in total black: chi ha firmato e quanto costa l’abito cut-out

Venerdì sera si è tenuta la cerimonia di premiazione dei LOS40 Music Awards 2025 presso la Roig Arena Valencia. L'evento si tiene ogni anno e premia gli artisti di lingua spagnola più importanti sulla scena musicale internazionale. Chiara Ferragni era presente alla serata e ha testimoniato tutto sui social, momento dopo momento, condividendo anche una serie di scatti con alcuni dei cantanti più in vista tra cui Ed Sheeran e Rosalia. Proprio quest'ultima è stata grande protagonista, aprendo il gala con un'esibizione. L'imprenditrice per l'occasione ha scelto un look total black da diva.

Il look di Chiara Ferragni

Col nero non si sbaglia mai. Lo sa bene Chiara Ferragni, che ultimamente ha eletto questa nuance a suo personale must have per i look speciali, quelli per le serate importanti e degne di nota. L'outfit sfoggiato ai LOS40 Music Awards 2025 è anzi un total black dalla testa ai piedi, lo stile perfetto da red carpet. L'influencer ha scelto di sfilare come una diva, con un abito lungo: corpetto con scollatura profonda, pannelli trasparenti e dettaglio cut-out, spalline sottili, gonna a colonna, un paio di guanti trasparenti. È di Nensi Dojaka (brand di cui indossa spesso le creazioni): sul sito ufficiale costa 1751 euro. Ha completato il tutto con scarpe coordinate, aggiungendo un collier scintillante per dare un tocco di luce.

Per il make-up si è affidata al suo makeup artist di fiducia: Manuele Mameli cura da anni i suoi beauty look e stavolta ha realizzato per lei qualcosa di naturale con sopracciglia enfatizzate, labbra nude, un leggero smokey eyes e dal finish opaco. A Fanpage.it l'esperto ha spiegato che proprio quest'ultimo è uno dei trend del momento: non c'è più l'egemonia dell'effetto glow sul viso. In perfetta sintonia col resto anche l'acconciatura, delle morbide e vaporose onde con riga laterale che hanno sottolineato l'ispirazione al mondo delle grandi dive del passato.

Leggi anche Chiara Ferragni torna alla Milano Fashion Week: cosa ha indossato ai Black Carpet Awards 2025

Chiara Ferragni sempre più presente in Spagna

Chiara Ferragni sta puntando molto sulla Spagna e sta incrementando la sua presenza in questo Paese. Dopo lo scandalo legato al pandoro Balocco ha cercato di guardare al di fuori del confini italiani, per dare nuovo slancio alle sue attività imprenditoriali. Ha aperto uno shop in Grecia, ha avviato una collaborazione con un brand spagnolo che produce prodotti per i capelli, il primo che le ha dato fiducia dopo il pandoro gate. Sempre in Spagna è stata premiata ai Vanitatis Awards: eletta Icona Fashion Internazionale. Dopo aver mosso questi primi passi all'estero ha ripreso in mano anche la sua attività in Italia: è tornata attiva col suo brand firmando una collaborazione con un altro brand di abbigliamento, una collezione ispirata ai "cuori infranti" che ha ricevuto qualche critica. Intanto va avanti il procedimento che la vede accusata di truffa aggravata dopo i casi del Pandoro Balocco e delle uova di Pasqua Dolci Preziosi. Parallelamente, ha trovato un po' di serenità dal punto di vista sentimentale: attualmente ha una relazione con Giovanni Tronchetti Provera.