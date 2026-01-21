Chiara Ferragni riparte dalla moda dopo il proscioglimento: cosa racconta il suo ritorno

Instagram @chiaraferragni

È tempo di ricominciare per Chiara Ferragni. L'influencer può lasciarsi alle spalle il periodo più buio della sua vita, quello che più di tutti l'ha messa alla prova, costringendola a ripensare la sua vita sotto il profilo privato e professionale. Lo scandalo legato al pandoro Balocco ha stravolto tutto, proprio in un momento in cui la sua favola era nel momento più idilliaco: la narrazione della famiglia perfetta, il successo sui social, il nome affermato in tutto il mondo, gli inviti alle sfilate, i progetti con Netflix, persino il palco dell'Ariston.

Poi la bufera mediatica, con le sue conseguenze: la perdita di tutte le collaborazioni attive fino a quel momento, il calo di follower, l'assenza prolungata agli eventi mondani, la reputazione macchiata. Tutto questo ha avuto ripercussioni anche sulla vita sentimentale, con la fine del matrimonio, di quella relazione che agli occhi di tutti era stata presentata come perfetta: lei, Fedez, i due figli Leone e Vittoria perennemente esposti sui social.

Dopo due anni, però, si è arrivati all'epilogo: la vicenda giudiziaria soprannominata Pandoro Gate si è chiusa col proscioglimento dall'accusa di truffa aggravata. Non è un'assoluzione: il tribunale ha preso atto dell'impossibilità giuridica di continuare il processo e ha dichiarato che "il fatto non sussiste". Subito dopo aver appreso la notizia, Chiara Ferragni ha ringraziato i follower, la community che in questo lungo periodo ha continuato a sostenerla, credendo nella sua buona fede. Ecco perché non poteva che coinvolgerli subito, nella seconda buona notizia dell'anno dopo il proscioglimento. È la notizia che segna il suo effettivo ritorno nel mondo della moda, dopo una serie di iniziative più silenti per esempio la collaborazione con un marchio beauty spagnolo.

Chiara Ferragni, infatti, è il nuovo volto di GUESS. Il brand l'ha scelta come testimonial della campagna Primavera 2026, che porta la firma dei Morelli Brothers: e non è la prima volta. Nelle foto indossa i jeans del brand e in bella vista ci sono il tatuaggio con la scritta "Luce" e quello con la scritta "You are hotter than the flames in hell" ossia "Sei più caldo delle fiamme dell'inferno".Nelle Instagram Stories l'imprenditrice ha ricordato gli scatti di 13 anni fa, quando il marchio l'aveva voluta come protagonista della digital campaign dell'epoca. "13 anni dopo sono la loro global ambassador" ha commentato orgogliosa, ricordando anche gli altri nomi celebri che nel tempo hanno prestato il volto al brand per esempio Claudia Schiffer e Laetitia Casta.

L'influencer ha ringraziato tutto il team GUESS e ovviamente anche Paul Marciano, co-founder assieme ai fratelli Georges, Maurice e Armand. A sua volta lo stilista, che è anche Chief creative officer del marchio, ha commentato: "Siamo entusiasti di avere Chiara Ferragni come volto della nostra nuova campagna. Fin dall’inizio abbiamo percepito una forte affinità con Chiara: la sua energia, la sua sicurezza, il suo atteggiamento e naturalmente la sua bellezza erano perfettamente in sintonia con GUESS. Rappresenta una donna che crede in sé stessa e procede con forza, uno spirito che emerge in modo naturale nella collezione SS26: moderna, versatile e ricca di personalità".

GUESS è il primo brand a concedere fiducia all'influencer, che si è riconosciuta nei valori proposti dal marchio in questa campagna. È un ulteriore passo avanti nella narrazione di se stessa. Prima del proscioglimento, col proprio brand, aveva scelto un racconto differente. Per rilanciare Chiara Ferragni Brand dopo un lungo stop si era avvalsa della collaborazione con Rivoluzione Romantica, realizzando una capsule di abbigliamento con il tema dei "problemi di cuore" come filo conduttore. La limited edition era un modo per dare nuova linfa al marchio, puntando su un'estetica giovanile, sugli slogan da sottoni e cuori spezzati.

Chiara Ferragni in tribunale a Milano per la lettura della sentenza Pandoro Gate

Con GUESS l'immagine è diversa, è più decisa, è il suo ritorno al ruolo di fashion addicted, influencer, icona: è assoluta protagonista della campagna, ha su di sé tutti i riflettori e stavolta in uno scatto patinato, non dentro un Tribunale. Il legame con GUESS si era già palesato a ottobre, quando Paul Marciano aveva invitato sia Chiara che Valentina Ferragni a Marrakech, allo show organizzato per festeggiare il 45esimo compleanno del marchio. Sceglierla come volto è una mossa rischiosa, ma pur sempre un investimento: garantisce elevata copertura mediatica e impegno economico presumibilmente più contenuto.

Chiara Ferragni e Paul Marciano alla sfilata–evento di Marrakech

Visto l'entusiasmo per questa nuova iniziativa viene spontaneo chiedersi cosa accadrà il mese prossimo. A febbraio, infatti, ci sarà la Milano Fashion Week e poi sarà la volta della Settimana della Moda parigina. I due eventi saranno decisivi per capire il clima attorno all'influencer, che nel pieno della bufera mediatica ha disertato questi appuntamenti, dove per anni è stata ospite fissa e immancabile. La sua assenza è stata un chiaro segnale della distanza tra lei e il mondo fashion causata dal terremoto del Pandoro Gate. Allo stesso modo è stato impossibile non notare l'assenza prolungata di #adv e sponsorizzazioni: non ha indossato le creazioni delle Case di Moda che era solita indossare in precedenza, che sui suoi social erano una costante quotidiana.

Ora che l'ombra se ne è andata e che la macchia è stata ripulita, il mondo della moda potrebbe riaccoglierla a braccia aperte, accordandole il perdono. E Chiara Ferragni si affaccia a ciò che verrà col sorriso smagliante delle foto dei Morelli Brothers, che propongono un'idea di femminilità glamour e consapevole, quella di una donna alla ricerca del suo personale riscatto.