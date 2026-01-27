Chi è Salvatore Pezzella, il nuovo braccio destro e stylist di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni e Salvatore Pezzella alla Paris Fashion Week

Per molto tempo il nome più vicino a Chiara Ferragni, professionalmente parlando, è stato quello di Fabio Maria D'Amato, il general manager di TBS Crew e colui che curava i look dell'imprenditrice. Il rapporto tra i due si è incrinato quando è esploso il Pandoro Gate: il manager è stato allontanato dalle società e si sono decisamente raffreddati anche i rapporti personali. La vicenda giudiziaria si è chiusa dopo due anni: l'influencer è stata prosciolta dall'accusa di truffa aggravata.

La sentenza ha chiuso questo lungo periodo in cui Chiara Ferragni ha mantenuto un profilo basso, riprendendo in modo graduale le sue attività nel mondo fashion: è stata inizialmente lontana dalle sfilate, poi ha ripreso a partecipare alle Settimane della Moda, ha rimesso in piedi il brand che porta il suo nome operando un restyling, ha ricominciato con le collaborazioni. Infine, subito dopo il proscioglimento, ha annunciato di essere il nuovo volto della campagna di Guess.

Salvatore Pezzella

In questa rinascita inevitabilmente si è dovuta circondare di nuove persone, ha dovuto rimettere insieme una squadra, un team. Dietro i suoi beauty look c'è ancora una figura che non ha mai preso le distanze, neppure nei mesi più difficili e bui. Si tratta di Manuele Mameli, il suo make-up artist di vecchia data. La new entry è invece sul fronte styling.

Chiara Ferragni in Stella McCartney, styled by Salvatore Pezzella

Attualmente Chiara Ferragni è a Parigi, per la Fashion Week. Ha preso parte alla sfilata di Schiaparelli, una Maison che ama particolarmente. Con lei all'evento c'era una figura che in realtà è al suo fianco già da diversi mesi, in modo silenzioso e discreto. Si tratta dello stylist Salvatore Pezzella. L'influencer ha pubblicato una foto assieme a lui, poco prima di fare ingresso allo show e ha scritto "Love my team". Lui, ricondividendo lo scatto, ha aggiunto: "Always by your side".

Chiara Ferragni in Salvatore Burgio, styled by Salvatore Pezzella

Sul profilo dello stylist c'è una lunga carrellata di foto che testimoniano il lavoro fatto per Chiara Ferragni in questo periodo. Ha curato tutti i look delle occasioni più importanti, c'era lui dietro i look degli eventi speciali a cui ha partecipato l'influencer, sin dai tempi di Sanremo. In quel periodo, a febbraio 2023 (prima che esplodesse il caso legato al Pandoro Balocco) lui era solo un collaboratore, c'era ancora Fabio Maria D'Amato come stylist. All'Ariston Chiara Ferragni aveva indossato dei look dal significato simbolico, firmati Dior e Schiaparelli.

Chiara Ferragni in Ze Garcìa, styled by Salvatore Pezzella

La presenza di Salvatore Pezzella ha iniziato a intensificarsi nel 2024, quando effettivamente compare come unica firma dei look: la Paris Fashion Week (il tailleur oversize con strass allo show di Stella McCartney), il Gala Dinner di Camera Moda (con la creazione di uno stilista emergente), i Goya Awards 2025 (in total red), per fare solo alcuni esempi. L'influencer sta affidando a lui la sua immagine e sembra che i due siano molto affiatati e sulla stessa lunghezza d'onda, pronti a una lunga collaborazione.