Il revenge dress rosso fuoco di Chiara Ferragni: i simboli nascosti nel look ai Goya Awards 2025 Chiara Ferragni è volata a Granada per partecipare ai Goya Awards 2025 e ne ha approfittato per sfoggiare un nuovo revenge dress: ecco tutti i dettagli del look rosso fuoco con cui si è presa la sua "rivincita" dopo i recenti scoop sui tradimenti.

A cura di Valeria Paglionico

Negli ultimi giorni si è parlato molto di Chiara Ferragni, dei tradimenti del marito Fedez e del presunto flirt con Achille Lauro ma l'imprenditrice, dopo aver detto la sua con un lungo post sui social, ha deciso di prendere le distanze dal gossip. Complici alcuni importanti impegni professionali, è volata in Spagna e ora sta trascorrendo le giornate tra apparizioni pubbliche, eventi di gala, incontri con i fan e red carpet. Dopo aver incontrato il Sindaco della città di Granada Marifran Carazo Villalonga, ieri sera ha preso parte ai Goya Wards 2025, l'attesa cerimonia di premiazione organizzata annualmente dall'Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas. Quale migliore occasione di questa per sfoggiare un nuovo revenge dress?

Chi ha firmato l'abito rosso di Chiara Ferragni ai Goya Awards

Ieri sera a Granada si sono tenuti i Goya Awards 2025 e Chiara Ferragni era tra gli ospiti che hanno sfilato sul red carpet. Per un evento tanto importante per la sua carriera non poteva che curare il look nei minimi dettagli: con l'aiuto del nuovo stylist Salvatore Pezzella, è diventata una moderna diva dall'animo glamour. Ha indossato un lungo e sinuoso abito rosso, un modello dalla silhouette fasciante, col bustier monospalla drappeggiato e un nastro in tinta avvolto intorno al braccio che si trasforma in strascico. La scelta di stile di Chiara è stata tutt'altro che casuale: il vestito custom è un omaggio all'ospitalità della Spagna, è stato infatti realizzato appositamente per lei dallo stilista locale Ze García.

Chiara Ferragni in Ze Garcìa

Perché Chiara Ferragni si è vestita di rosso sul red carpet

Lo stilista spagnolo che ha vestito Chiara Ferragni ha spiegato che l'abito su misura è stato realizzato con 11 metri di seta e ha richiesto oltre 80 ore di lavoro per essere portato a termine. Perché l'imprenditrice ha scelto proprio il rosso?

Chiara Ferragni con Ze Garcìa

Come dichiarato dal designer, si tratta di un colore dal forte potere evocativo, da sempre simbolo di coraggio, audacia e amore, tutti valori in cui Chiara ha sempre creduto e che ha sentito la necessità di rimarcare dopo i recenti gossip.

Chiara Ferragni ai Goya Awards 2025

L'imprenditrice ha poi completato il look con un paio di tacchi a spillo di Le Silla e con una cascata di gioielli Damiani, dagli orecchini pendenti tempestati di diamanti agli anelli coordinati. Capelli sciolti, ondulati e vaporosi, make-up dai toni naturali e sorriso stampato sulle labbra: Chiara Ferragni col suo nuovo "revenge dress" fiammante si è presa la sua rivincita dopo gli scandali sui tradimenti?