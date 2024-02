Chiara Ferragni non partecipa alla Settimana della Moda: fa pilates e diserta le sfilate di Milano La Milano Fashion Week sta entrando nel vivo. Impossibile non notare l’assenza di Chiara Ferragni: ha disertato tutte le sfilate di cui era solitamente ospite. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Giusy Dente

Chiara Ferragni

La Settimana della Moda è un appuntamento a cui Chiara Ferragni partecipa da anni, evento imperdibile per lei, abituata a volare da Parigi a Londra a Milano, per assistere alle sfilate. Febbraio è il mese della Milano Fashion Week, appuntamento a cui l'imprenditrice ha sempre preso parte, a volte con la sorella Valentina altre in compagnia del marito Fedez oppure da sola. Quest'anno, la sua partecipazione è stata in dubbio sin dall'inizio. Gli show delle Maison andranno avanti fino al 26 febbraio, ma ormai sembra certo che non la vedremo a nessuno degli eventi in calendario, neppure quelli che l'hanno sempre vista come ospite d'onore in prima fila.

Chiara Ferragni dà forfait alla Paris Fashion Week

Il mese scorso si è svolta la Paris Fashion Week dedicata alle sfilate della Haute Couture. Chiara Ferragni, che non aveva mai disertato gli show dell'Alta Moda, ha dato forfait, preferendo rimanere a Milano. In questa occasione è apparsa più chiara che mai la decisione dell'imprenditrice di prendersi una pausa dagli eventi di grossa portata del settore fashion, in seguito al caso Balocco e l'accusa di truffa aggravata.

La bufera che l'ha investita sta avendo notevoli ripercussioni, non solo dal punto di vista professionale. Sicuramente il lavoro ha risentito dello scandalo e ha perso molte collaborazioni: hanno fatto un passo indietro Safilo, Coca Cola, Pigna, Monnalisa. Anche la sfera privata sembra al momento turbolenta. Da settimane sui social, l'influencer si mostra solo ed esclusivamente coi figli: una ben studiata strategia di comunicazione in cui si punta tutto sull'immagine della famiglia. Impossibile non notare l'assenza di Fedez: si rincorrono sempre più forti le voci di una pesante crisi coniugale. Con questi presupposti, appare davvero improbabile vederla ai prossimi show in programma alla Fashion Week.

Chiara Ferragni fa pilates durante la Milano Fashion Week

Valentina Ferragni mercoledì è stata ospite di Fendi, sfilata a cui solitamente partecipava anche sua sorella: per esempio, Chiara Ferragni era presente a settembre, per la presentazione della collezione Spring-Summer 2024. L'imprenditrice era solita presenziare anche allo show di Prada, in programma giovedì, ma appare improbabile la sua presenza. Sui social, a poche ore dall'inizio, l'influencer si è mostrata alle prese con una lezione di pilates, disciplina a cui si dedica da tempo. Venerdì sarà poi la volta della sfilata di Versace, brand da tempo amico dei Ferragnez. Mentre Fedez ha di recente trascorso una giornata con Donatella Versace, ironizzando su un suo coinvolgimento nella sfilata, la stilista non sembra abbia avuto incontri con l'imprenditrice. A questo punto, molti si chiedono se parteciperà almeno a quello show, data l'amicizia di vecchia data con la stilista.