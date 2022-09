I Ferragnez insieme alla sfilata di Versace: Chiara con maxi tacchi e zeppe “supera” Fedez I Ferragnez hanno partecipato insieme alla sfilata di Versace e sui social hanno mostrato in anteprima i look scelti per la serata, dando vita a un siparietto esilarante. Con un paio di scarpe-trampoli Chiara è diventata molto più alta di Fedez ma quest’ultimo ha affrontato la cosa con estrema ironia.

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week dedicata alla stagione Primavera/Estate 2023 volge al termine ma sono ancora diverse le Maison che presenteranno le loro collezioni tra oggi e domani. Ieri sera si è tenuto uno degli show più attesi dell'evento, quello di Versace, che in passerella ha fatto sfilare le sue spose dark guidate da Paris Hilton, tutte ispirate allo stile degli anni 2000. Tra gli ospiti seduti nel front-row non potevano mancare i Ferragnez, che in più di un'occasione si sono rivolti all'amica stilista Donatella Versace per i loro look da palcoscenico e da red carpet. I due hanno partecipato allo show e al party fianco a fianco, dando vita a un siparietto esilarante nel momento in cui hanno mostrato gli outfit per la serata.

Chiara Ferragni con la tutina di latex alla sfilata di Versace

Chiara Ferragni è una delle protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week dedicata all P/E 2023, negli ultimi giorni ha partecipato a diversi show e in ogni occasione ha sorpreso il pubblico con i suoi look. Gilet peloso per Fendi, micro shorts per Prada, borchie dall'animo punk per Gucci: è stato però ieri sera da Versace che ha lasciato davvero tutti senza parole.

I Ferragnez con Donatella Versace

L'imprenditrice ha abbinato una giacca di pelle nera a una tutina di latex bordeaux, completando il tutto con un paio di décolleté con maxi zeppa e tacco oversize. Non ha rinunciato alle lunghissime extension applicate nel pomeriggio ma questa volta ha optato per una piega extra liscia con la riga molto laterale.

Le scarpe–trampoli di Chiara Ferragni

Fedez in nero con la canotta cut-out

Fedez non è stato da meno in fatto di stile: ha puntato su un completo classico total black ma non lo ha abbinato a una tradizionale camicia, ha preferito una canotta nera con dei tagli cut-out sui fianchi. Poco prima di uscire di casa si è immortalato al fianco di Chiara e ha dato vita a un siparietto esilarante. Al motto di "Mettili un paio di tacchi", si è lasciato immortalare in piedi accanto alla moglie, mostrando l'evidente differenza di altezza.

Chiara Ferragni e Fedez, i look per il party post–sfilata

Ha però affrontato la cosa con ironia, basti pensare al fatto che nel corso della serata ha giocato dicendo "Mamma mi ha portato a prendere un gelato". Insomma, il rapper ha dato l'ennesima prova del fatto che non si sente affatto in difficoltà di fronte questo piccolo dettaglio, anzi ogni volta che sua moglie indossa i trampoli riesce a distinguersi per originalità e ironia.