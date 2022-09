La “chiesa” di Versace alla Milano Fashion Week: Paris Hilton è la star della sfilata La collezione Primavera/Estate 2023 di Versace si ispira a una femminilità conturbante e misteriosa, da romanzo gotico: in passerella stivali di pelle, veli e minidress.

A cura di Beatrice Manca

Vetrate viola, candele soffuse, panche nere allineate contro il muro e perfino un pianoforte, che con poche note accompagna l'inizio dello show. La sfilata di Versace a Milano ricrea un'immaginaria chiesa dai tratti gotici, attraversata da spose punk e da modelle che indossano fiere abiti trasparenti, minidress viola, pantaloni cargo e boa di piume. Chi, meglio di Paris Hilton, poteva chiudere una sfilata modellata sullo stile degli anni Duemila? L'ereditiera bionda – oggi imprenditrice – chiude la sfilata ovviamente vestita di rosa. Ancora una volta Donatella Versace alza il tasso di star in passerella, da Gigi Hadid a Irina Shayk, fino a Emily Ratajkowski.

La collezione Primavera/Estate 2023 di Donatella Versace

Conturbanti, misteriose, femminili e ribelli. Le donne di Donatella Versace sono creature della notte, streghe o divinità dei boschi che sfilano a passo sicuro su stivali di pelle e maxi zeppe. Gigi Hadid apre la sfilata con un cappuccio nero, aprendo una serie di look total black con profondi tagli diagonali e trench in pelle (sì, anche d'estate). Il nero lascia il posto a tinte decise, come il fucsia e il viola, che richiama le luci e lo sfondo. Non a caso, lo show si intitola "Church of Versace" e l'atmosfera è carica di simboli liturgici.

Gigi Hadid sfila per Versace

Le spose punk di Versace

La collezione Primavera/Estate 2023 è piena di citazioni anni Duemila: i pantaloni cargo, gli abiti indossati sopra ai pantaloni, le maxi cinture, i boa di piume e gli occhiali rosa alla Legally Bonde. Ma non è lo spirito giocoso e pop di inizio millennio ad affascinare Donatella Versace: la sfilata è percorsa da un brivido punk, tra giacche in pelle e anfibi, una vena di inquietudine quasi goth. L'apice del mood dark lo toccano gli abiti da sposa gotici con veletta e giarrettiere, neri o in tinte acide. Chiude la sfilata Paris Hilton; scintillante in un minidress rosa con velo sui capelli. È di nuovo l'anno zero della moda.