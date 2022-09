Chiara Ferragni cambia stile alle sfilate di Milano: è punk con borchie e top di pizzo trasparente Chiara Ferragni è una delle grandi protagoniste della Milano Fashion Week, dove nelle ultime ore ha partecipato alla sfilata Gucci Twinsburg. Per l’occasione ha sfoggiato un inedito look punk: capelli lunghissimi, basco, top di pizzo trasparente e pantalone tempestato di borchie.

A cura di Valeria Paglionico

Chiara Ferragni è una delle protagoniste indiscusse della Milano Fashion Week, è fin dalla prima giornata di sfilate che presenzia spesso nei front-row più ambiti, ammirando dalle prime file le collezioni Primavera/Estate 2023 delle grandi Maison internazionali. Dopo aver partecipato allo show di Fendi con i maxi cuissardes rossi e aver sorpreso il pubblico in micro shorts da Prada, oggi ha cambiato stile in modo drastico. Lo ha fatto per prendere parte allo spettacolare show di Gucci, dove con delle coppie di gemelli identici il direttore creativo Alessandro Michele ha presentato la linea Gucci Twinsburg: ecco cosa ha indossato l'imprenditrice per l'occasione.

Il look punk di Chiara Ferragni

Lo show di Gucci era tra i più attesi della Milano Fashion Week e le star che vi hanno partecipato hanno dato libero sfogo alla loro originalità. Tra le regine di stile della sfilata non poteva che esserci Chiara Ferragni. Niente abiti principeschi, micro gonne e dettagli scintillanti: ha cambiato registro e ha puntato tutto su un look dall'animo punk. L'imprenditrice ha infatti sfoggiato un paio di pantaloni di pelle ricoperti di borchie e spuntoni, completando il tutto con un top di pizzo trasparente che ha lasciato intravedere i capezzoli (censurati sui social con una emoticon a forma di fulmine). Sandali mules col tacco, borsetta borchiata e trucco smokey-eyes: la Ferragni in questa versione è una vera e propria "rebel girl".

Chiara Ferragni in Gucci

Chiara Ferragni col basco e i capelli lunghissimi

A rendere ancora più inedito il look punk di Chiara Ferragni è stato l'hair look. Da qualche tempo a questa parte l'imprenditrice sembra non poter fare più a meno delle extension e ogni volta che ha voglia di sorprendere il pubblico sfoggia dei capelli così lunghi da arrivarle al fondoschiena. Lo aveva fatto per la prima volta alla Fashion Week di Parigi, dove era apparsa splendida in versione Venere, e da allora non ha più smesso. Nelle ultime ore, però, ha aggiunto un ulteriore tocco originale all'acconciatura: ha decorato la chioma sciolta e ondulata con un basco di pelle tempestato di borchie. In quante prenderanno ispirazione da lei per le prime giornate fredde dell'autunno?

