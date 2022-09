Chiara Ferragni stupisce alle sfilate di Milano: indossa il gilet con le tasche sull’abito da sera Chiara Ferragni è tra le star più attese e fotografate della Milano Fashion Week: alla sfilata Fendi ha lasciato tutti a bocca aperta con altissimi stivali rossi e paillettes.

Che Fashion Week sarebbe senza Chiara Ferragni in prima fila? La Settimana della Moda di Milano è entrata nel vivo con il primo giorno di sfilate: tra gli eventi di punta c'è sicuramente lo show di Fendi, che ha radunato moltissime star da tutto il mondo. Non poteva certo mancare la regina delle influencer di moda: Chiara Ferragni è arrivata con un look che difficilmente poteva passare inosservato: ha rubato la scena con un abito di paillettes e un paio di stivali in pelle rossa alti fino alla coscia.

Il gilet "peluche" di Chiara Ferragni

La Settimana della Moda di Milano è un grande incubatore di tendenze: influencer e star sfoggiano i pezzi più audaci e glamour delle nuove collezioni, con look spesso sopra le righe. Chiara Ferragni non è stata da meno e ha scelto di partecipare alla sfilata Fendi direttamente in abito da sera: ha indossato un lungo abito nero di paillettes con maxi spacco e minibag abbinata. Si tratta proprio dell'iconica Baguette, il cult anni Novanta tornato di gran moda. Lo styling, però, ha lasciato perplesso più di qualcuno: perché completare l'abito con un gilet sportivo? L'influencer ha infatti indossato un gilet con le tasche e morbidi inserti peluche, una rilettura glamour del classico gilet da pescatore.

Chiara Ferragni alla sfilata Fendi

Chiara Ferragni segue il trend dei cuissard

Ma non è finita qui, perché ha deciso di aggiungere un tocco di colore al look con un paio di stivali in pelle rosso fuoco, alti fino alla coscia. Del resto, i cuissard sono le scarpe must dell'Autunno/Inverno 2022-23, specialmente in tonalità pop e accese. Chiara Ferragni ha deciso di renderli ancora più "alti" con un piccolo escamotage: un paio di collant dello stesso colore. Da lontano non si capisce dove finiscano gli stivali e dove inizino le calze, dando l'illusione di un leggings-stivale. La Settimana della moda è appena iniziata e Chiara Ferragni ha un'agenda fittissima: oggi ha incontrato Heidi Klum, suo mito da sempre, e hanno posato insieme per una foto. La modella tedesca si trova in Italia per seguire le sfilate e anche lei indossa i cuissard, confermando la tendenza. Come ci stupirà Chiara Ferragni nei prossimi giorni?

La sfilata Fendi Primavera/Estate 2023

L'influencer ha poi immortalato lo show di Fendi sui social: la nuova collezione estiva disegnata da Kim Jones punta su linee pulite e colori pieni, con ricami e fantasie ridotti al minimo. I tessuti satinati accompagnano gonne e pantaloni fluidi, da indossare con cardigan e pull coordinati. La tendenza? I look monocromatici in blu carta da zucchero, verde mela, arancio bruciato e beige. Torna il monogram su t-shirt e abiti e gli accessori diventano pop, tra pochette e maxi zeppe coloratissime.