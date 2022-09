Heidi Klum arriva alle sfilate di Milano: il primo look con abito giacca e cuissardes “calza” Heidi Klum è arrivata alla Milano Fashion Week, ha partecipato alla sfilata di About You, aperta dalla figlia Leni. Quale migliore occasione di questa per dare il meglio di lei in fatto di stile?

A cura di Valeria Paglionico

La Milano Fashion Week è ufficialmente partita e fino al prossimo 26 settembre saranno moltissime le Maison che presenteranno le loro collezioni con degli show spettacolari e glamour. Ieri è stato il turno del brand About You, la cui sfilata F/W 2022 è stata aperta da una delle modelle più promettenti del momento: Leni Klum, la figlia nata dalla relazione tra Heidi Klum e Flavio Briatore. Ad ammirarla dalla prima fila del front-row on poteva che essere la mamma, apparsa super fashion in abito giacca e cuissardes "calza": ecco tutti i dettagli del look scintillante e trendy della leggendaria top model.

Il look scintillante di Heidi Klum

Heidi Klum era tra le star più attese della Milano Fashion Week e ieri sera è finalmente arrivata. Ha partecipato alla sfilata di About You per ammirare il debutto della figlia in passerella e per l'occasione non poteva che sfoggiare un outfit all'ultima moda. Si è affidata all'originalità del marchio che ha organizzato lo show, sfoggiando uno scintillante abito giacca tempestato di paillettes argentate e bianche, per la precisione un modello over con il bavero nero. Lo ha portato abbottonato ma senza reggiseno, mettendo in risalto il décolleté. Ha completato il tutto con degli audaci cuissardes alla coscia, un modello così fasciante da poter essere confuso con una calza parigina.

Heidi Klum alla sfilata di About You

Leni Klum sfila a Milano

La vera protagonista dello show di About You è stata però Leni Klum, che ha calcato la passerella milanese con estrema sicurezza. È stata lei ad aprire lo show, apparendo meravigliosa e glamour in total black. Per l'esperienza sul catwalk ha indossato uno dei look della nuova collezione con un bomber leggermente over portato come un minidress e un paio di stivali con zeppa e tacco maxi. La 18enne ha portato i capelli sciolti ma li ha tenuti nel colletto del giaccone come di solito si fa durante la stagione invernale. Leni non è forse la perfetta erede di mamma Heidi?